Нехай береже вас Бог, – Вакарчук зворушливо привітав з Днем захисників і захисниць України

14 жовтня наша держава вперше відзначає День захисників і захисниць України. До привітань долучилося чимало знаменитостей. Серед них і Святослав Вакарчук, який опублікував архівні кадри з військовими.

Тисячі українських військовослужбовців і військовослужбовиць щодня захищають українську землю від російських загарбників. Вони ризикують власним життям, щоб ми жили у мирній державі.

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14 жовтня – це їхній день. День, коли зі всіх куточків країни вкотре линуть привітання для відважних жінок і чоловіків, які впевнено захищають Україну.

Святослав Вакарчук долучився до привітань і на особистій сторінці опублікував архівні фото та відео з військовими. Він з гітарою в руках заспівав для захисників і подякував їм за їхню невтомну працю.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Текст публікації Святослава Вакарчука:

Поки ми працюємо і вчимося, виховуємо дітей і допомагаємо батькам… Поки ми пишемо нові пісні та ходимо на концерти… Поки ми хворіємо і лікуємо… Поки ми сумуємо та радіємо… Вони захищають. Захищають нас. Захищають Право кожного з нас жити своїм життям. Захищають Україну.

Зі святом вас, наші захисники й захисниці. Нехай береже вас Бог. Слава Україні!