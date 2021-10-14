Не встиг потримати в руках, – Жадан презентував книгу поезій Ройтбурда у день його 60-річчя

Український письменник Сергій Жадан був близьким другом видатного художника Олександра Ройтбурда. За кілька місяців до його смерті чоловік взявся за оформлення поезій свого друга, наче відчував, що скоро його не стане. У день 60-го дня народження Жадан зміг презентувати книгу публіці.

Лише 2 місяці Олександр Ройтбурд не дожив до свого 60-річчя. 8 серпня життя чоловіка забрала онкологія. У день, коли прогриміла звістка про смерть одеського митця, Жадан писав, що він випустить його збірку текстів і там художник постане цікавим, яскравим, парадоксальним та несподіваним.

До слова Без Ройтбурда буде порожньо, – Жадан анонсував вихід збірки поезій видатного митця

З днем народження, маестро! Сьогодні Саші Ройтбурду – 60. О 15.00 в Одеському художньому музеї презентуємо книжку його поезій "Вірші дилетанта". Саша не встиг потримати її в руках, але макет затвердити встиг. Поговоримо про вірші й про те, що лишилось поза ними. Приходьте всі, хто знав і любив Ройтбурда. А хто не знав, усе одно приходьте: почуєте – полюбите,

– написав Жадан.



Жадан презентував збірку поезій Олександра Ройтбурда / Фото Meridian Czernowitz

Автором ілюстрації Ройтбурда, а також оформленням макету займався сам Жадан. Також письменник прикріпив у фейсбуці один з текстів Ройтбурда 1985-го року, який він переклав сьогодні у літаку:

"здригнусь у трамваї

профіль на тьмяному склі відсікає вогні вікон і світлофорів від відображень задрапованих

спин

де ти тепер

дозволь перегортати відбитки слів і витискати тремтінням у піднебіння смак поцілунків твердих вологих солонуватих

білі сльози каштана на мокрім асфальті білі сльози бузку на віконному склі білі

сльози любові наповнять вагон ненароджені діалоги падають на бруківку

ти ніби кущ бузку в пахощах розчахнуті скарги розчахнуті скарги

провісниця цих опівнічних воріт і нечистих парадних лав таких жорстких бульвару мостів

які вигинають перила

ти що стережеш це безсоння піднебіння моє сповнюєш рештками марень плутаєш ритми на

пульсах скронь і зап’ясть

ти що схилила голову мені на плече відібрала в душі відчуття тверді та смерті".

Що відомо про смерть Ройтбурда