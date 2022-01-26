Не такий вже й Playboy: моделі з будинку Г'ю Гефнера поділились жахливими подробицями його життя

Американський бізнесмен та засновник журналу Playboy Г'ю Гефнер помер у 2017 році, і лише через 4 роки моделі наважились розповісти, що насправді відбувалось на його знаменитих вечірках. На заяви відреагувала колишня дружина Гефнера теж.

У мережі 24 січня відбулась прем'єра документального серіалу "Секрети Playboy", у якому одна з колишніх моделей особняка Гефнера розповіла шокуючі деталі. Холлі Медісон, яка була "головною дівчиною" Гефнера в 2000-х, зізналась, що покинути будинок чоловіка було неможливо, адже він їх насильно утримував та погрожував інтимними записами, які він зберігав.

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Таку інформацію підтвердила мама однієї з моделей Пі Джей Мастен, яка стверджує, що Гефнер мав сексуальні записи жінок як компромат. У разі смерті засновника Playboy їх мав знищити його виконавчий секретар Мері О'Коннор. Проте усі кадри начебто знайшла та знищила ексдружина Крістал Гефнер.

Я знайшла тисячі тих самих фото, про які ви кажете, Холлі Медісон. Я негайно їх порвала і знищила все до єдиної заради вас та всіх інших жінок. Вони зникли,

– повідомила жінка у твітері, повідомляє EOnline.



Молодий Г'ю Гефнер в оточенні жінок / Фото з інстаграму покійного чоловіка

Наркотики, оргії та секс з вівчаркою

Модель Медісон також розповіла, що Гефнер контролював усіх дівчат, які мешкали у його будинку, забороняв змінювати свою зовнішність без його відома, фарбуватись червоною помадою та спілкуватись з іншими чоловіками. Зокрема в будинку діяла комендантська година. За словами жінки, Гефнер також часто влаштовував оргії, перед якими накачував своїх підопічних наркотиками та психотропними препаратами.

Все було механічно, я просто робила те саме, що й інші дівчата. Було дуже гидко, що Хеф категорично відмовлявся користуватися презервативами,

– розповіла журналістам Холлі Медісон.

Інша модель Лінда Лавлейс якось п'яною нібито приїхала в його особняк, а господар та його гості скористались нею та зґвалтували. Тоді на вечірці також була німецька вівчарка, і Лінду змусили зробити тварині оральний секс. Зокрема усі моделі повинні були інтимно обслуговувати гостей будинку Гефнера. Там нібито неодноразово були Арнольд Шварценеггер, Памела Андерсон, Анджеліна Джолі та інші. Загалом, подробиці візитів зірок суворо засекречувались, а сам Гефнер їх усіх нібито таємно знімав прихованими камерами, аби мати на них компромат.



"Зайчики" Г'ю Гефнера / Фото з інстаграму покійного чоловіка

Сама ж Холлі Медісон зізналась, що була закоханою в Хефнера як чимало інших жінок, але насправді це був звичайний Стокгольмський синдром – зв'язок, що виникає між жертвою та агресором.