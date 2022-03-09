"У наймах, сестри, й умрете": Андрій Хливнюк продекламував вірш Шевченка у його день народження
Джерело:інстаграм Андрія Хливнюка
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк опублікував чергове підбадьорливе відео. В річницю народження Тараса Шевченка він продекламував уривок його вірша.
9 березня в Україні не лише 14 день оборони України від Росії, але й річниця з дня народження поета Тараса Шевченка. З цієї нагоди лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк продекламував його вірш.
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Андрій Хливнюк процитував Шевченка
Перебуваючи в теробороні Києва, музикант записав нове підбадьорливе відео. Він привітав Кобзаря з днем народження та продекламував уривок його вірша "Якби ви знали, паничі".
"Не називаю її раєм,
Тії хатиночки у гаї
Над чистим ставом край села.
Мене там мати повила
І, повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала
В свою дитину... В тім гаю,
У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло... Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.
Там матір добрую мою,
Ще молодую — у могилу
Нужда та праця положила.
Там батько, плачучи з дітьми
(А ми малі були і голі),
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині!.. А ми
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята. Я до школи —
Носити воду школярам.
Брати на панщину ходили,
Поки лоби їм поголили!
А сестри! сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії!
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете!"
Андрій Хливнюк декламує Шевченка:
До речі – Хливнюк, який вступив до тероборони, заспівав для українців посеред Києва
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