"У наймах, сестри, й умрете": Андрій Хливнюк продекламував вірш Шевченка у його день народження

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк опублікував чергове підбадьорливе відео. В річницю народження Тараса Шевченка він продекламував уривок його вірша.

9 березня в Україні не лише 14 день оборони України від Росії, але й річниця з дня народження поета Тараса Шевченка. З цієї нагоди лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк продекламував його вірш.

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Андрій Хливнюк процитував Шевченка

Перебуваючи в теробороні Києва, музикант записав нове підбадьорливе відео. Він привітав Кобзаря з днем народження та продекламував уривок його вірша "Якби ви знали, паничі".

"Не називаю її раєм,

Тії хатиночки у гаї

Над чистим ставом край села.

Мене там мати повила

І, повиваючи, співала,

Свою нудьгу переливала

В свою дитину... В тім гаю,

У тій хатині, у раю,

Я бачив пекло... Там неволя,

Робота тяжкая, ніколи

І помолитись не дають.

Там матір добрую мою,

Ще молодую — у могилу

Нужда та праця положила.

Там батько, плачучи з дітьми

(А ми малі були і голі),

Не витерпів лихої долі,

Умер на панщині!.. А ми

Розлізлися межи людьми,

Мов мишенята. Я до школи —

Носити воду школярам.

Брати на панщину ходили,

Поки лоби їм поголили!

А сестри! сестри! Горе вам,

Мої голубки молодії!

Для кого в світі живете?

Ви в наймах виросли чужії,

У наймах коси побіліють,

У наймах, сестри, й умрете!"

Андрій Хливнюк декламує Шевченка:

До речі – Хливнюк, який вступив до тероборони, заспівав для українців посеред Києва

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