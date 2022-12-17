Катя Павленко з Go_A зізналась, за якого учасника проголосувала у фіналі Нацвідбору

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко розповіла про своїх фаворитів у фіналі Національного відбору. Вона поділилась, що проголосувала за того артиста, довкола якого було найменше хайпу.

Цього року Катерина Павленко з гурту Go_A мала можливість стати суддею Національного відбору, але натомість стала ведучою. Вона розповіла 24 каналу, за кого проголосувала в Дії.

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Катерина Павленко зізналась, за кого проголосувала

Співачка зізналась, що в Дії обрала того фіналіста Національного відбору, навколо якого було найменше хайпу.

Це їм бонус на майбутнє,

– сказала Катерина.

Солістка Go_A додала, що цього року їй складно визначитися з фаворитом – у кожному бачить хороші сторони. До того ж багатьох вона не знає.

Мені цього року дуже складно визначитися, бо в кожному з них є свої класні сторони. На жаль, деяких учасників не знаю, бо багато хто був з нашого Нацвідбору, а деяких чула вперше і чесно кажучи, не було часу подивитися їхні інтерв'ю, чекнути, хто вони і як себе позиціюють,

– зізналась Павленко.

"Могла зацінити тільки сьогодні пісні. Мені дуже подобається тембр вокаліста гурту 2TONE, мені подобається як кожного року прогресує Марина Круть. Мені подобається те, як рухається вперед Jerry Heil та її експерименти. Мені сподобалося, як гарно заспівала Angelina. Дуже цікавий тембр цієї дівчини. Мені хочеться виділити всіх. Всі цього року були такі рівні, не було яскраво вираженої зірки. Але всі впорались з завданням на всі 100%", – підкреслила артистка.

Катерина Павленко розповіла про фаворитів: відео 24 каналу

Зауважимо, Катерина Павленко з Go_A постала в прямому ефірі Національного відбору у вишуканому образі. Вона постала перед глядачами у вишуканій чорній сукні, доповнивши образ довгими сережками та стильною зачіскою.