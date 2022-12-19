Катерина Павленко наступила на сукню KRUTЬ на Нацвідборі: в мережі відреагували мемами

Солістка Go_A, яка була ведучою Нацвідбору, випадково наступила на сукню бандуристки KRUTЬ, коли та йшла зі сцени. У мережі на цю тему почали створювати меми.

17 грудня відбувся довгоочікуваний фінал Національного відбору. Та він не обійшовся без курйозних моментів, повідомляє 24 канал.

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Павленко наступила на сукню KRUTЬ

У прямому ефірі відбору виступила бандуристка KRUTЬ. Після коментарів суддів дівчина хотіла піти зі сцени, але на її сукню випадково наступила Катерина Павленко, яка цьогоріч була ведучою. Цей момент потрапив на екрани та підняв настрій глядачам.

У мережі навіть почали створювати меми на цю тему. Так акаунт Eurovision Ukraine в тіктоці опублікував відео, в якому показав підбірку кумедних картинок.

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко теж не оминула увагою курйозний момент. Вона також посміялась з курйозного моменту та в інстаграм-сторіз поділилась мемами, які створили її фанати. "Go_A намагаються піти за лаштунки після концерту, а фани хочуть втретє на біс", – було на одному з фото. "Відчуваю ревнощі до сукні KRUTЬ. Хочу, щоб Катерина теж на мене наступила", – пишуть у твітері.



Меми через момент з сукнею / Фото з інстаграм-сторіз



Меми через момент з сукнею / Фото з інстаграм-сторіз

Образ Катерини Павленко спричинив фурор

Солістка Go_A, яка цього року дебютувала у ролі ведучої, постала на сцені Нацвідбору у вишуканому образі. Вона одягнула чорну сукню довжини максі, що підкреслювала фігуру, мала довгі рукави та оригінальний виріз декольте.

Шанувальникам сподобався цей образ зірки, тож вони засипали її компліментами. Багатьом сукня Катерини нагадала вбрання Мортисії Адамс, а хтось порівняв Павленко з Трініті.