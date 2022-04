Натхнення приходить, коли прокидаєшся від сирен, – Вакарчук зізнався, чи пише пісні в час війни

Святослав Вакарчук вже понад місяць їздить Україною по найбільш небезпечних місцях, де відбуваються військові дії, даючи виступи. Він поділився, що зараз він пише не стільки музику, як вірші.

Вакарчук поділився, що свідомо писати пісні – неможливо, і це скаже будь-яка творча людина скаже. "Пісня має народжуватись", – він переконаний. Проте є кілька причин, чому він однаково їх зараз не пише: його голова та емоції постійно зайняті іншими думками, і він може писати музику лише з піаніно, якого в дорозі немає.

"Натхнення приходить, особливо вночі або зранку, коли ти прокидаєшся від сирен. Але зараз хочеться писати більше вірші, аніж музику. Нещодавно я написав вірш "Звідки взялась ти, моя ненависть?", – розповів Вакарчук та додав, що його вже переклали англійською мовою і процитували в ефірі шоу CNN.

Проте є один музичний сюрприз, який Вакарчук з командою обіцяє випустити найближчим часом.

Я записав пісню, яку ми ще не опублікували, не свою. Це кавер на пісню Джо Кокера "You are so beautiful", яку він присвятив Україні. Найближчим часом ми її опублікуємо і зробимо з цього спеціальний проєкт,

– поділився артист.

Варто додати, що знаменита пісня Вакарчука "Не твоя війна", яка вийшла у 2016 році на тлі подій війни на сході України, стала однією з найпопулярніших в Apple Music у лютому. До рейтингу також увійшли пісні "Океану Ельзи" – "Обійми" та "Без бою".