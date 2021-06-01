Наталія Могилевська захопила образом в атласній сукні з корсетом: сміливе фото

Популярна українська співачка Наталія Могилевська поділилась новим фото з прихильниками. Вона підкорила мережу трендовим образом у бежевій сукні.

Відома українська співачка Наталія Могилевська днями відвідала одну з ранкових програм. Світлиною зі зйомок знаменитість поділилась в особистому блозі та захопила мережу.

До слова Олена Зеленська вразила вишуканим образом у чорному вбранні

Образ Наталії Могилевська

Для чергового робочого дня зірка обрала стильний та незвичний аутфіт. Вона постала перед камерою в бежевій атласній сукні з об'ємними рукавами довжини міді. Родзинками образу стали чорний корсет, що вдало підкреслював фігуру, а також мереживні колготи.

Артистка поєднала вбрання із яскраво-жовтими кросівками на масивній підошві. Доповненнями сміливого look стали довгий золотий ланцюжок на шиї та каблучки.

Наталія Могилевська розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. З кількох тонких пасем вона заплела косички, що додало аутфітові свіжості. На обличчі зірка зробила макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи нюдовою помадою.



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Нова світлина Наталії Могилевської захопила мережу. Кадр набрав понад 16 тисяч вподобань та безліч коментарів: