Настя Каменських зблизька показала великі груди: відверті фото з Мексики

Під час відпустки в Мексиці Настя Каменських зробила так багато відвертих фото, що публікує їх задовго після повернення в Україну. На новому кадрі вона постала в яскраво-рожевому купальнику, випнувши великі груди.

На пляжі в Тулумі Настя Каменських демонструвала безліч сексуальних образів. Вона прихопила з собою й улюблений яскраво-рожевий купальник на зав'язках, в якому засмагала в різних куточках світу. Саме в ньому співачка зробила гаряче фото, котре розбурхало 5,3-мільйонну аудиторію.

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У кадр потрапили великі Насті Каменських груди, які вона ледь втримала в крихітному бюстгальтері. Увагу до апетитного бюсту привертали численні золоті ланцюжки на шиї. Крім того, артистка підібрала сережки та браслет. На селфі вона зблизька показала не тільки груди, а й обличчя без макіяжу, вразивши природною красою.

"Ще одна прекрасна мить на пам'ять", – підписала Настя Каменських.

Настя Каменських зблизька показала груди / Фото з інстаграму співачки

Настя Каменських зблизька показала груди / Фото з інстаграму співачки