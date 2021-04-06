Настя Каменських засвітила відверте декольте у смугастому бікіні: фото з Мексики

Популярна українська співачка Настя Каменських перебуває в Мексиці задля зйомок реаліті-шоу. Зірка користується нагодою та робить багато пікантних фото на пляжах.

Відома українська співачка Настя Каменських вирішила розвиватися різнобічно, тому зараз знімає реаліті-шоу "Девочки рулят". Для цього вона відправилась у Мексику, в місто Тулум. Артистка не втрачає можливості поніжитися на теплому сонці та зробити кілька гарячих знімків.

Гаряче Настя Каменських розбурхала мережу надзвичайно відвертим фото у купальнику 18+

Еротичне фото Насті Каменських

Цього разу знаменитість вирушила на пляж та влаштувала відверту фотосесію. Вона позувала перед камерою на гойдалці на тлі піску та блакитного океану. Настя Каменських заплющила очі та насолоджувалась теплом.

Для відпочинку біля водойми співачка обрала чорно-білий смугастий купальник, що вдало підкреслював розкішні форми артистки. Спокусливий образ доповнював тонкий довгий золотий ланцюжок на шиї, а також сережки-камінці.

Настя Каменських розпустила густе волосся та вклала його на один бік. Вона не користувалась косметикою, а тому продемонструвала природню красу.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Пікантна світлина Насті Каменських розбурхала уяву шанувальників. Тому фото набрало більше ніж 130 тисяч вподобань та безліч коментарів: