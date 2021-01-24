У відвертому вбранні: Настя Каменських засвітила розкішне тіло на відпочинку – фото

Популярна українська співачка Настя Каменських вже прибула додому з Мальдівів, але досі публікує гарячі фото з відпочинку. Вона показала новий кадр у купальнику та шортах.

Кілька тижнів відома українська співачка Настя Каменських з Потапом відпочивала на Мальдівах. Нещодавно вони повернулися до України, але зірка продовжує ділитися спекотними кадрами на своїй інстаграм-сторінці й заводити мережу.

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Українська знаменитість показала нове фото з відпустки, де вона насолоджувалась теплом. Зірка позувала в підвісному кріслі у спокусливій позі, що розбурхало уяву шанувальників.

Настя Каменських постала перед об'єктивом у відвертому бікіні із зеленими та чорними стразами. Його співачка поєднала з джинсовими мінішортами. Вбрання дозволило зірці похизувалась пружними грудьми, апетитними стегнами та стрункими ніжками на камеру.

Спокусливий образ знаменитість доповнила тонкими браслетами на руці та нозі й білим манікюром. Пишне густе волосся Настя Каменських розпустила, а на обличчі використала мінімум косметики.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських