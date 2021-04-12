Настя Каменських засвітила глибоке декольте в топі: гаряче фото з Мексики

Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує відпочивати в Тулумі, що в Мексиці. Вона не припиняє розбурхувати уяву прихильників спекотними фото у відвертому вбранні.

Відома українська співачка Настя Каменських близько 2 тижнів перебуває в Мексиці на перезавантаженні через складний період у житті. Зірка відпочиває, знімає реаліті-шоу "Девочки рулят" та фотографується в еротичних образах.

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Образ Насті Каменських

Артистка зробила кілька селфі на пляжі в Тулумі. Вона постала перед камерою в гірчичному топі на тонких бретелях, що вдало підкреслив пишні груди знаменитості. Настя Каменських поєднала верх із різнобарвною мініспідницею з квітковим принтом, що закцентувала на фігурі співачки.

Зірка доповнила образ великою кількістю аксесуарів: сережками-кільцями та тонкими ланцюжками на шиї. Настя розпустила кучеряве волосся й одягнула чорний замшевий капелюх. Каменських цього разу не користувалась косметикою, тому вразила мережу натуральною красою.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Реакція мережі

Шанувальники знову запідозрили зірку у вагітності, про що пишуть їй в коментарях:

"Я одна бачу вагітність? Вітаю";

"Настю, у вас з'явився округлий животик. Ви вагітна?".

Однак інші прихильники заперечують чутки про вагітність. На їхню думку, Настя Каменських могла просто відмовитися від тренувань.