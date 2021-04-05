Настя Каменських розбурхала мережу надзвичайно відвертим фото у купальнику 18+

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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Сексапільна українська співачка NK відправилася в Мексику для зйомок власного реаліті-шоу "Девочки рулят". Там знаменитість не лише працює, а й демонструє спортивну фігуру в купальниках, чим провокує активні обговорення в мережі.

Настя Каменських полюбляє оприлюднювати еротичні світлини. Одна з них викликала неабияку цікавість серед її читачів. Ба більше, артистку розкритикували через надмірну відвертість.

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NK позувала у готельному номері на тлі неймовірно красивого пейзажу за вікном. Співачка одягнула звабливий купальник ніжних кольорів, що складався з бюстгальтера, який ледь прикрив пишний бюст, та трусиків на зав'язки. Каменських продемонструвала спортивну фігуру та ідеальну золотисту засмагу.

Волосся виконавиця зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою.


Сексуальна NK у купальнику / Фото з інстаграму Насті Каменських

Знімок вийшов дуже відвертим та провокативним. Підписники артистки активно коментують таку публікацію. Більшість із них висловлює своє невдоволення.

  • "Соромлюся запитати. Для чого це фото?"
  • "Занадто вже? Що ще їй залишилося показати?"
  • "Жахливе фото! А чому не гола?"
  • "А ще вище труси одягнути не могла?"
  • "І це справді гарно?"

Та є й ті фоловери NK, які адресують їй приємні слова та зазначають, що вона, як завжди, неперевершена.

  • "Красуня!"
  • "Розкішна фігура!"
  • "Дівчино, вам не соромно бути такою гарною?"
  • "Шикарна!"
  • "Богиня!"