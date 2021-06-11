Настя Каменських показала стильний образ у сорочці оверсайз: фото

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась новою світлиною з шанувальниками. Вона продемонструвала чарівний образ у смугастій сорочці та штанах.

Відома українська артистка Настя Каменських часто публікує світлини на особистій сторінці в інстаграмі, показуючи елегантні образи прихильницям. Днями зірка поділилась новим аутфітом, який підійде кожній модниці.

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Образ Насті Каменських

Виконавиця зробила кілька світлин в одній кімнат свого будинку. Вона позувала перед об'єктивом у білій сорочці оверсайз з тонкими блакитними смужками, одну половину якої заправила у коричневі штани.

Стильний повсякденний образ Настя Каменських поєднала з лаконічним золотим ланцюжком з підвіскою на шиї. Яскравим акцентом також був бордовий манікюр.

Співачка злегка зволожила волосся та розпустила його. Зірка не робила насиченого макіяжу, тому лише вирівняла тон обличчя та нафарбувала губи блиском.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Шанувальники знаменитості були в захопленні від нового look Насті Каменських. Знімки набрали понад 40 тисяч вподобань та безліч коментарів: