Настя Каменська вперше показала, як обирала сукню на весілля з Потапом: нові кадри з церемонії

У травні 2019 року Настя Каменських і Потап офіційно одружились. На пишну церемонію серед лісу наречена одягла розкішну сукню кольору айворі й лише зараз наважилась показати, як обирала її в салоні.

Як з'ясувалось, Настя Каменських 15 років дивилася американське реаліті-шоу Say Yes to the Dress – "Одягнись до весілля", де наречені обирають собі весільні сукні в найбільшому салоні у США. Ще дівчинкою вона мріяла, як одягне своє біле плаття і фату, а в 32 роки її бажання здійснилося.

Як Настя Каменських обирала весільну сукню

У люксовий столичний салон Novias співачка взяла з собою мама Ліду, подругу Анну Андрійчук і дівчата з креативного івент-агентства, які організовували її зіркове весілля. Співачка пригадує, що вона переміряла ледь не всі сукні в бутіку, а дівчата щоразу вигукували "це вона", як тільки Каменських виходила з примірочної в новому вбранні.

Однак свою сукню співачка відчула образу. Вона зупинилась на розкішному look з приталеним силуетом, глибоким декольте та аплікаціями від ізраїльського дизайнера.

Як, як будь-яка дівчинка, мільйон разів уявляла саме ту сукню, в якій піду під вінець. Коли я йшла обирати, то точно знала, який силует я хочу. Мені хотілося обтягуючу, але міряла я все,

– пригадала Настя Каменських.

"Я на сто відсотків можу сказати, що моя весільна сукня буде подобатися мені все життя. Навіть якщо змінитися мода, навіть якщо я побачу ще багато інших суконь", – додала артистка.

Настя Каменських у весільній сукні з Потапом / Фото з інстаграму

Настя Каменських про весілля з Потапом

Зірка зізналась, що найзворушливіший момент її весілля відбувся тоді, коли вона йшла під вінець до Потапа. На жаль, її батько Олексій Жмур уже був хворий і не міг вести доньку до нареченого, але та поцілувала його, дорогою до коханого.

"Цей день пролетів, як мить. У мене було стільки прекрасного, таких відчуттів, таких вражень… Я йшла під вінець одна, бо мій тато вже не міг рухатися, йому було тяжко. Пам'ятаю, що я вже майже дійшла до Льоші, але розвернулась, підійшла до тата, поцілувала його. Запам'ятала його сльози щастя, радості, що він побачив цей мій найщасливіший день", – розповіла Настя Каменських.

батько Насті Каменських помер у січні 2021 року. Чоловіку був 81 рік.

