"Наш народ непереможний": переможець "Холостячки" Андрій Задворний пішов у добровольці

Переможець романтичного шоу "Холостячка" Андрій Задворний постав перед фанами в іншому амплуа. Він заявив, що приєднається до ЗСУ як доброволець.

Після наступу російських військ українці приєднуються до лав тероборони та поповнюють бригади добровольців. На рішучий крок пішов й Андрій Задворний, переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч.

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Андрій Задворний пішов у добровольці

Переможець романтичного шоу зняв відео, де розповів, що переїхав з Києва на Західну Україну, зокрема, в місто Жидачів. Там спокійно й пострілів не чути, однак чоловіка хвилює ситуація в державі.

У моєму рідному Києві йдуть бої, я не можу бути осторонь. Йде війна. Я прийняв для себе одне єдине рішення – завтра з хлопцями йдемо вступати до лав Збройних сил України,

– зізнався Андрій Задворний.

Також чоловік звернувся до росіян: "Ви думали, прийдете сюди, а ми складемо зброю. Росіяни, йдіть на х*й".

Зауважимо, напередодні Андрій Задворний оголосив, що переходить на українську мову. Він вже почав розмовляти солов'їною на побутовому рівні.

Шанувальники підтримують таке рішення Задворного:

"Дуже гідний вчинок! Бережи себе, Андрію";

"Андрій, це справжній вчинок! Пишаюся. Слава Україні. Переможемо ворога!";

"Наш народ непереможний! Ми не боягузи! Дякуємо вам і хай береже вас Бог";

"Ми переможемо! Ви молодець";

"Який же Ви молодець. Це вчинок справжнього чоловіка. Щиро дякую за правильне прийняття цього рішення".

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