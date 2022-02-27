Народився у Білорусі, але вибрав Україну, –учасник Нацвідбору Michael Soul засудив дії Лукашенка

Білоруський артист Michael Soul, який брав участь у Нацвідборі Євробачення-2022 та зайняв останнє місце, висловився на підтримку України в час війни. Він згадав, як був на мітингах Білорусі і що не підтримує дії диктатора-Лукашенка, який став поплічником Путіна.

25-річний виконавець Michael Soul через три дні після початку наступу Росії на Україну відреагував на трагічні події та заявив "те, що відбувається по всій країні з мирним народом, є жахливим". Зараз хлопець перебуває в Україні.

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Я народився і виріс у Білорусі, але я вибрав Україну. Переїхав сюди, знайшов тут друзів та близьких, коханих та колег, я люблю цю країну. Будучи білорусом, я хочу сказати: я не обирав диктатора, який сидить у рідній країні. Я стояв на 6 мітингах проти його влади та не приймаю того, що він робить. Кожен із нас, хто пам'ятає мітинги 20-го року, знає, як важко це було,

– написав артист.

Він звернувся до своїх співгромадян у Білорусі з проханням підтримати Україну.

"Білоруси, ви потрібні Україні. Підтримайте країну, кричіть на все горло про несправедливість того, що відбувається. Два диктатори при владі, які приймають жахливі рішення, не думаючи про своїх же людей, які зараз тут. Ми з Україною, я з Україною. Я вірю у Володимира Зеленського, я вірю в армію та людей, які захищають країну, мою країну", – наголосив Michael Soul.

Також співак попросив кожного берегти себе та бути обережним, а також залишатися зібраними та вірити. Зокрема наголосив читати лише офіційні джерела, не вестись на провокації та допомагати армії.



Michael Soul на мітингах в Білорусі проти режиму Лукашенка / Фото з інстаграму співака

Зазначимо, що Michael Soul (справжнє ім'я – Михайло Сосунов) народився у білоруському місті Брест. У 2018 році Михайлу заборонили в'їзд в Україну на три роки, проте вже через 5 місяців заборона була анульована. У 2020-му він брав участь у мітингах проти Лукашенка, але у 2021 році заявив, що офіційно перебрався жити до України. Тут він взяв участь у Нацвідборі Євробачення-2022, потрапив у вісімку фіналістів з піснею Demons.

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