Наречена Романа Сасанчина вагітна первістком: зворушливе відео
Джерело:інстаграм Іванни
Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його наречена Іванна стануть батьками вперше! Дівчина опублікувала миловидне відео, в якому показала округлий животик. Так вона підтвердила припущення фанів про вагітність.
Переможець 10 сезону "Голосу країни" Роман Сасанчин лише кілька місяців тому заручився з 23-річною дівчиною Іванною. Тепер стало відомо, що закохана пара наречених стануть батьками.
Важливо 23-річна наречена Романа Сасанчина натякнула на вагітність
Роман Сасанчин і його наречена стануть батьками
В інстаграм-сторіз Іванна вирішила поспілкуватися з підписниками. Один з шанувальників запитав у дівчини, чому вона така засмучена. Наречена Сасанчина відповіла: "Перепади. Таке буває".
Вона також опублікувала зворушливе відео, на якому позувала у ніжній білій сукні з чорним гороховим принтом. Спершу Іванна показала усміхнене обличчя, а потім – помітно округлий животик, який погладила.
Наречена Сасанчина підтвердила вагітність: дивіться відеоНагадаємо, спершу про вагітність Іванни тільки ходили чутки. Вона ділилась інтригуючими фото про вагітність, натякаючи на свій особливий стан. В коментарі журналістам Showbiz 24 наречена співака зізнавалась, що вони з Романом дадуть точну відповідь тоді, коли будуть готові.
Що відомо про стосунки Іванни та Романа Сасанчина
- Роман Сасанчин вперше зустрівся з Іванною у 2020 році. Вони познайомилися у компанії спільних друзів.
- Попри різницю у віці (Іванна на 4 роки старша за Романа) вже через кілька місяців пара почала жити разом. Вони оселилися у Києві, у квартирі, яку Сасанчин виграв на "Голосі країни".
- Наприкінці травня 2021 року переможець пісенного проєкту зізнався, що освідчився Іванні в коханні. Дівчина сказала йому "Так".