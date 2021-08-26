Наречена Романа Сасанчина вагітна первістком: зворушливе відео

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його наречена Іванна стануть батьками вперше! Дівчина опублікувала миловидне відео, в якому показала округлий животик. Так вона підтвердила припущення фанів про вагітність.

Переможець 10 сезону "Голосу країни" Роман Сасанчин лише кілька місяців тому заручився з 23-річною дівчиною Іванною. Тепер стало відомо, що закохана пара наречених стануть батьками.

Важливо 23-річна наречена Романа Сасанчина натякнула на вагітність

Роман Сасанчин і його наречена стануть батьками

В інстаграм-сторіз Іванна вирішила поспілкуватися з підписниками. Один з шанувальників запитав у дівчини, чому вона така засмучена. Наречена Сасанчина відповіла: "Перепади. Таке буває".

Вона також опублікувала зворушливе відео, на якому позувала у ніжній білій сукні з чорним гороховим принтом. Спершу Іванна показала усміхнене обличчя, а потім – помітно округлий животик, який погладила.

Наречена Сасанчина підтвердила вагітність: дивіться відео

Що відомо про стосунки Іванни та Романа Сасанчина

Роман Сасанчин вперше зустрівся з Іванною у 2020 році. Вони познайомилися у компанії спільних друзів.

Попри різницю у віці (Іванна на 4 роки старша за Романа) вже через кілька місяців пара почала жити разом. Вони оселилися у Києві, у квартирі, яку Сасанчин виграв на "Голосі країни".

Наприкінці травня 2021 року переможець пісенного проєкту зізнався, що освідчився Іванні в коханні. Дівчина сказала йому "Так".

Нагадаємо, спершу про вагітність Іванни тільки ходили чутки. Вона ділилась інтригуючими фото про вагітність, натякаючи на свій особливий стан. В коментарі журналістам Showbiz 24 наречена співака зізнавалась, що вони з Романом дадуть точну відповідь тоді, коли будуть готові.