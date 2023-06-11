54-річна акторка Наомі Воттс вперше вийшла заміж: перші фото

Британська акторка Наомі Воттс 10 червня вийшла заміж. Зірка “Кінг-Конга” оформила шлюб з актором Біллі Крудапом. Для весілля акторка обрала білу сукню з мереживом від Oscar de la Renta за 7400 доларів.

В Instagram Наомі поділилася першими фото з весілля. Її обранець – актор Біллі Крудап, який став популярним завдяки "Ранковому шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.

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Акторка опублікувала фото, на якому позує з Біллі на сходах будівлі суду Мангеттену одразу після одруження. Кадр зірка підписала лаконічно: "Одружилися".



Наомі Воттс вийшла заміж за Біллі Крудапа / Фото з її інстаграму

Для святкового дня Воттс обрала білу сукню з делікатним мереживом від Oscar de la Renta за 7400 доларів.



Наомі Воттс вийшла заміж / Фото з її інстаграму

В мережі шанувальники діляться відео, коли побачили Наомі у весільній сукні разом з чоловіком.

Після церемонії Наомі у сторіс поділилася фото з гостями. Зокрема, на весіллі були присутні відомі зірки:

актор Марк Руффало з дружиною Санрайз Когні,

актор Джош Гемілтон з дружиною Лілі Торн.



Наомі Воттс з гостями на весіллі / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що про роман Наомі та Біллі стало відомо у 2017 році, вони разом знімалися у серіалі “Циганка”.

А раніше акторка перебувала в цивільному шлюбі з Лієвом Шрайбером, від якого у неї двоє синів – Олександр і Семюель. Вони були разом 11 років, але весілля так і не зіграли. Цікаво, що райбер привітав Наомі в коментарях: «Вітаю! Чудова».

Де знімалася Наомі Воттс

54-річна акторка дуже популярна. Наомі знялася у більше 80 фільмах, 8 серіалах, а також у 2 мультфільмах. Вона грала головну роль у багатьох популярних фільмах, зокрема: