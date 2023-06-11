54-річна акторка Наомі Воттс вперше вийшла заміж: перші фото
Джерело:Наомі Воттс
Британська акторка Наомі Воттс 10 червня вийшла заміж. Зірка “Кінг-Конга” оформила шлюб з актором Біллі Крудапом. Для весілля акторка обрала білу сукню з мереживом від Oscar de la Renta за 7400 доларів.
В Instagram Наомі поділилася першими фото з весілля. Її обранець – актор Біллі Крудап, який став популярним завдяки "Ранковому шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.
Цікаво Учасник гурту Kalush Orchestra оригінально освідчився дівчині: зворушливе відео
Акторка опублікувала фото, на якому позує з Біллі на сходах будівлі суду Мангеттену одразу після одруження. Кадр зірка підписала лаконічно: "Одружилися".
Наомі Воттс вийшла заміж за Біллі Крудапа / Фото з її інстаграму
Для святкового дня Воттс обрала білу сукню з делікатним мереживом від Oscar de la Renta за 7400 доларів.
Наомі Воттс вийшла заміж / Фото з її інстаграму
В мережі шанувальники діляться відео, коли побачили Наомі у весільній сукні разом з чоловіком.
Після церемонії Наомі у сторіс поділилася фото з гостями. Зокрема, на весіллі були присутні відомі зірки:
- актор Марк Руффало з дружиною Санрайз Когні,
- актор Джош Гемілтон з дружиною Лілі Торн.
Наомі Воттс з гостями на весіллі / Фото з її інстаграм-сторіс
Нагадаємо, що про роман Наомі та Біллі стало відомо у 2017 році, вони разом знімалися у серіалі “Циганка”.
А раніше акторка перебувала в цивільному шлюбі з Лієвом Шрайбером, від якого у неї двоє синів – Олександр і Семюель. Вони були разом 11 років, але весілля так і не зіграли. Цікаво, що райбер привітав Наомі в коментарях: «Вітаю! Чудова».
Де знімалася Наомі Воттс
54-річна акторка дуже популярна. Наомі знялася у більше 80 фільмах, 8 серіалах, а також у 2 мультфільмах. Вона грала головну роль у багатьох популярних фільмах, зокрема:
- "Дзвінок" (2002)
- "Кінг Конг" (2005)
- "Неможливе" (2012)
- "Дивергент" (2017)
- "Молоді хулігани" (2018)
- "День курка" (2020)
- "Історія сім'ї Блум" (2020)
- "Нескінченна буря" (2022)
- "На добраніч, матуся" (2022)
- "Спостерігач" (2022)