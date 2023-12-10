Пристрасний поцілунок з Кацуріним та понад 2 мільйони на ЗСУ: у Києві пройшов концерт Дорофєєвої

9 грудня Надя Дорофєєва запалила сцену в Києві. Вона виступила з сольним концертом у столиці, який виявився дуже енергійним та нестандартним. Зокрема, під час концерту співачка пристрасно поцілувалася зі своїм чоловіком.

Крім того, вона провела декілька аукціонів на заході. Дивовижно, але лише за плюшеві вушка зайця одна з відвідувачок заплатила 2 мільйони гривень, передає 24 Канал.

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Пристрасний поцілунок Дорофєєвої з Кацуріним

Для виконання треку "Щоб не було" на сцену до Наді Дорофєєвої вийшов її чоловік Міша Кацурін. Під час виступу романтичні кадри зіркового подружжя демонстрували позаду них. Зрештою після емоційного виконання треку артисти підійшли одне до одного і палко поцілувалися. Це викликало овації від авдиторії.

Пристрасний поцілунок Дорофєєвої з Кацуріним / Відео з ТСН

Збір коштів на ЗСУ

Під час концерту відбулося декілька аукціонів, кошти з яких спрямовувалися до фонду підтримки бійців "Азову". Так, на заході за 25 тисяч гривень вдалося продати книгу "Очима Маріуполя". Крім того, значну увагу відвідувачів привернув прапор України, прикрашений підписами командирів "Азову", який у підсумку придбали за 100 тисяч гривень.

Серед цікавих лотів також була ексклюзивна можливість потрапити за лаштунки після концерту. За це виторгували 100 тисяч гривень. До того ж шанувальники мали змогу "придбати" спільний пост з кумиром в інстаграм. Це коштувало 160 тисяч гривень.

Втім, найнестандартнішим лотом виявились плюшеві рожеві вушка, які стали відомими завдяки кліпу Дорофєєвої "На самоті". Ці культові аксесуари супроводжували співачку в її турах різними містами України. Їх придбали за карколомну суму у 2 мільйони гривень.