Надя Дорофеєва показала еротичний образ в обтислому вбранні: фото

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва не соромиться зніматися у відвертих образах. Вона показала нове фото в обтислих коротких шортах і топі.

Відома українська співачка, яка не так давно почала сольну кар'єру, вразила підписників новим еротичним образом.

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Образ Наді Дорофеєвої

Нову відверту зйомку Надя Дорофеєва влаштувала вдома у спальні. Вона постала перед камерою на ліжку в еротичній позі, що додавала світлині пікантності й розбурхала уяву фанів.

Співачка обрала обтисле вбрання. Вона вдягнула білий кроп-топ і напівпрозорі мінішорти, крізь які просвічувалась спідня білизна зірки. Надя засвітила й татуювання на руці. А спокусливий образ доповнила кедами в тон.

Знаменитість зробила оригінальну зачіску, заплівши кілька пасем в кіски, й розпустивши решту волосся. На обличчі вона зробила легкий макіяж, що тільки підкреслював природню красу Наді Дорофеєвої.



Надя Дорофеєва / Фото з інстаграму Наді Дорофеєвої