Надя Дорофеєва похизувалась ідеальним тілом у бікіні: спокусливе фото

Популярна українська співачка Надя Дорофеєва поділилась новим гарячим фото з шанувальниками. Зірка продемонструвала бездоганну фігуру в топі та трусиках.

Відома українська співачка Надя Дорофеєва користується гарячим літом та бере участь у відвертих зйомках. Днями зірка показала нову світлину на своїй сторінці в інстаграмі. Еротичний кадр розбурхав уяву шанувальників.

Не менш спекотно Кайлі Дженнер позувала у відвертому топі без бюстгальтера: зухвалі фото

Гаряче фото Наді Дорофеєвої

Виконавиця позувала перед камерою на тлі скелі та моря. Вона мала впевнений погляд, що додавало знімку особливої перчинки.

Для нового фото Надя Дорофеєва приміряла спортивний топ з принтом на довгий рукав від Puma. Він вдало підкреслював тендітну талію артистки та її звабливі груди. Також зірка одягнула крихітні трусики на тонких зав'язках.

Відверте вбрання співачка поєднала з бежевими кросівками. Вона зібрала частину волосся ззаду, вклавши його пляжними хвильками. Спокусливий образ також доповнили сережки. Надя Дорофеєва зробила на обличчі гарний макіяж, нафарбувавши стрілки на очах та підкресливши губи помадою.



Надя Дорофеєва / Фото з інстаграму Наді Дорофеєвої

Раніше знаменитість показувала фото в крихітному рожевому бікіні. Вона засмагала біля басейну у розпал літнього сезону. Надя Дорофеєва не приховувала, а хизувалась принадами, для чого обрала відповідне вбрання.