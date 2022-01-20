"Надходили погрози": чому Маша Єфросиніна боїться їздити в рідний Крим

Українська телеведуча Маша Єфросиніна в інтерв'ю з боксером Олександром Усиком, який теж народився у Криму, поміркувала про візити до рідних. За її словами, вона давно була вдома, оскільки боїться провокацій зі сторони росіян.

Телеведуча в інтерв'ю Раміні Есхакзай колись розповідала, що після окупації жодного разу не була в Криму. Зараз вона зізналась, що не їде туди, бо отримувала "страшні погрози", оскільки не підтримує окупацію півострова та говорить про втручання Росії.

До слова Усик поділився спогадами про Крим та розповів, коли востаннє там був

Я боюсь, що мене можуть не впізнати і взагалі не знати на кримському кордоні. Чесно, боюсь провокацій, тому що в мене все ж двоє дітей. Мені після моїх заяв про анексію Криму надходило дуже багато погроз – серйозних і страшних, – заявила Єфросиніна.

"Але ще я боюсь, що побачу змінену "картину". Тому що все моє дитинство пройшло в Криму. Я покинула його, коли поїхала вступати в університет тільки, і для мене Керч – це "розовий рай". Не дивлячись на те, що це маленьке місто, і зараз якщо подивитись на нього дорослими очима – я дуже боюсь, що побачу зміни", – додала жінка.

Телеведуча сказала, що з усіх рідних на території окупованого Криму в неї практичного нікого не залишилось, живе лише тітка з двоюрідними братами і сестрами, а бабуся одна переїхала в Санкт-Петербург.

Те, що Крим змінився після перебування там окупаційної влади Росії, підтвердив сам Олександр Усик, з яким розмовляла Єфросиніна. Він зазначив, що кримчани завжди були сонячними і сонцесяйними людьми, навіть дещо "пофігістами". Проте зараз він бачить, що немає цього. "Втратили це, немає такої свободи, як колись", – констатував Усик, який сам часто їздить у Крим.

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Що відомо про походження Єфросиніної

Відомо, що Маша Єфросиніна народилась на Кримському півострові у місті Керч в 1979 році. Закінчила школу із золотою медаллю, а згодом вступила у Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де здобула фах на факультеті іноземних мов (спеціальність – перекладач з англійської та іспанської мов).



Маша Єфросиніна (справа) з рідними / Архівне фото з інстаграму ведучої

Усе свідоме та доросле життя жінка проживає у Києві, де одружилась з Тимуром Хромаєвим, та народила від нього доньку Нану та сина Олександра. У неї також є мама Людмила та молодша сестра Єлизавета, батько помер 21 рік тому та похований в Керчі. Жінка змогла себе реалізувати в столиці України як телеведуча та організаторка багатьох благодійних ініціатив.