Наче апельсин: вагітна модель Ешлі Грем похизувалась великим животиком у сукні Versace

12 серпня 2021 , 08:50
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Джерело:

інстаграм Ешлі Грем

Американська модель Ешлі Грем перебуває щонайменше на другому триместрі вагітності та очікує на появу другого малюка. Зірка зараз відпочиває у відпустці, втім, де саме – невідомо.

На нових фото для вечірнього виходу зірка обрала яскраву помаранчеву сукню від люксового бренду Versace з глибоким декольте та довжиною до колін. Вона чудово підкреслювала її пишні форми та округлий живіт, а також ноги у жовтих босоніжках. Золотисті прикраси доповнювали її образ – вона обрала ланцюжок на шию, сережки, браслет і кільця.

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Ешлі позувала на фото на тлі чарівних морських пейзажів, а своїми емоціями показувала, що відпустка проходить весело та безтурботно.

"Бейбі-бум", – лаконічно підписала фото зірка.


Ешлі Грем у сукні Versace / Фото з інстаграму моделі


Ешлі Грем / Фото з інстаграму моделі


Ешлі Грем / Фото з інстаграму моделі

Реакція мережі

Такий look зіркової матусі дужу сподобався шанувальникам, тому вони засипали її захопливими коментарями:

  • "Ти виглядаєш так розкішно!";
  • "Тільки ви можете змусити мене замислитися, чи є помаранчевий новим рожевим";
  • "Гаряча матуся!";
  • "Розкішна!";
  • "Така мила".
Автор: Уляна Журба