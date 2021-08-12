Наче апельсин: вагітна модель Ешлі Грем похизувалась великим животиком у сукні Versace

Американська модель Ешлі Грем перебуває щонайменше на другому триместрі вагітності та очікує на появу другого малюка. Зірка зараз відпочиває у відпустці, втім, де саме – невідомо.

На нових фото для вечірнього виходу зірка обрала яскраву помаранчеву сукню від люксового бренду Versace з глибоким декольте та довжиною до колін. Вона чудово підкреслювала її пишні форми та округлий живіт, а також ноги у жовтих босоніжках. Золотисті прикраси доповнювали її образ – вона обрала ланцюжок на шию, сережки, браслет і кільця.

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Ешлі позувала на фото на тлі чарівних морських пейзажів, а своїми емоціями показувала, що відпустка проходить весело та безтурботно.

"Бейбі-бум", – лаконічно підписала фото зірка.



Ешлі Грем у сукні Versace / Фото з інстаграму моделі



Ешлі Грем / Фото з інстаграму моделі



Ешлі Грем / Фото з інстаграму моделі

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Такий look зіркової матусі дужу сподобався шанувальникам, тому вони засипали її захопливими коментарями: