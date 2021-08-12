Наче апельсин: вагітна модель Ешлі Грем похизувалась великим животиком у сукні Versace
Джерело:інстаграм Ешлі Грем
Американська модель Ешлі Грем перебуває щонайменше на другому триместрі вагітності та очікує на появу другого малюка. Зірка зараз відпочиває у відпустці, втім, де саме – невідомо.
На нових фото для вечірнього виходу зірка обрала яскраву помаранчеву сукню від люксового бренду Versace з глибоким декольте та довжиною до колін. Вона чудово підкреслювала її пишні форми та округлий живіт, а також ноги у жовтих босоніжках. Золотисті прикраси доповнювали її образ – вона обрала ланцюжок на шию, сережки, браслет і кільця.
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Ешлі позувала на фото на тлі чарівних морських пейзажів, а своїми емоціями показувала, що відпустка проходить весело та безтурботно.
"Бейбі-бум", – лаконічно підписала фото зірка.
Ешлі Грем у сукні Versace / Фото з інстаграму моделі
Ешлі Грем / Фото з інстаграму моделі
Ешлі Грем / Фото з інстаграму моделі
Реакція мережі
Такий look зіркової матусі дужу сподобався шанувальникам, тому вони засипали її захопливими коментарями:
- "Ти виглядаєш так розкішно!";
- "Тільки ви можете змусити мене замислитися, чи є помаранчевий новим рожевим";
- "Гаряча матуся!";
- "Розкішна!";
- "Така мила".