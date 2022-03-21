Набираймося терпіння, – Наталка Денисенко з сином дні війни проводить у Яремче

Українська акторка Наталка Денисенко разом із сином зараз перебуває в Яремче. Там вона набирається сил та відволікається від постійних обстрілів, які були в Києві.

Акторка з сином відправилася в Яремче, де набагато спокійніше, ніж в тривожному Києві. Наталка прогулялася з сином Андрієм біля красивого водоспаду.

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Наталка Денисенко з сином у Яремче

Матері роблять все можливе для того, щоб вберегти дітей від війни. Багато виїхали за кордон, а ті, хто залишилися в Україні, то зараз здебільшого в західних областях. Наталка Денисенко на Івано-Франківщині насолоджується гірським повітрям, гарними пейзажами. Вона разом із сином спостерігає за тим, як у горах минає зима та настає весна.

Набираймося терпіння! Допомагаймо один одному! Тримаймося! Інакше не можна! Обіймаю,

– написала Наталка під фото.

Наталка Денисенко з сином в Яремче / Фото з інстаграму акторки

Текст публікації Наталки Денисенко:

25 день війни та День рівнодення. Час, коли сонця стає більше з кожним днем. Знаєте, іноді я навіть усміхаюся. Але, коли згадую, що не знаю, скільки ще днів, тижнів, місяців чекатиму перемоги, скільки ще бомб і смертей зазнає наша земля, то всередині все скручується.

Як можна заспокоїтися? Коли ми зможемо видихнути? Так хочеться вірити. Нехай цей день буде ще одним днем наближення до перемоги. Будь ласка, Боже.

Набираймося терпіння! Допомагаймо один одному! Тримаймося! Інакше не можна. Обіймаю.