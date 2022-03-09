"Музика миру і життя": на Майдані Незалежності пройде концерт на підтримку заклику закрити небо

У Києві 9 березня пройде мистецька акція "Вільне небо/Free Sky". Kyiv Classic Orchestra проведе концерт на підтримку заклику Зеленського та українців закрити небо.

Музиканти вирішили підтримати президента Володимира Зеленського, політиків та український народ у заклику закрити небо. 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, відбудеться мистецька акція "Вільне небо/Free Sky".

Читайте також Зніміть нарешті білі рукавички, – Зеленська закликала Захід закрити небо над Україною

Концерт на підтримку заклику закриття неба

У Києві, на Майдані Незалежності, виступить український симфонічний оркестр Kyiv Classic Orchestra під керівництвом диригента й артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка.

Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя у нашому виконанні дійшла до серця кожного мешканця вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке б зробило безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо,

– підкреслив Герман Макаренко.

Музиканти оркестру, що залишилися в столиці, виконають гімн України та гімн Європи за підтримки Національної музичної академії. Також на Майдані звучатиме:

фрагмент балету "Лілея" Костянтина Данькевича за баладою Тараса Шевченка;

"Козачок" із першої опери українською мовою "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського;

українська народна пісня "Ніч яка місячна";

фрагмент увертюри до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!