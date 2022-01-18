Можливо, досі кохає, – фіналіст "Холостячки" про почуття Злати Огнєвіч до Задворного

У фіналі "Холостячки" Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного, хоча чимало глядачів були переконані, що у неї є сильні почуття до іншого фіналіста – Дмитра Шевченка. Сам ж Дмитро наголосив, що Злата кохала Андрія.

Також Дмитро не виключає, що Злата досі може кохати Андрія. Більше про почуття головної "Холостячки" країни – дізнавайтеся далі.

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Чи було кохання між Огнєвіч і Задворним

Дмитро Шевченко зізнався, що щасливий, що все склалося саме так. Зараз в нього є кохана дівчина, а ось до Злати після такого фіналу він точно не повернувся б. Щодо почуттів Огнєвіч, то Дмитро Зазначив, що Задворний їй подобався більше.

Андрій їй більше подобався, вона його насправді кохала. Можливо, кохає досі. Не знаю, не цікавився,

– сказав Дмитро.

Фіналіст поділився, що після перегляду пост-шоу йому телефонувало багато знайомих, які казали, що по тому, як Злата дивилася на нього, було видно, що він їй не байдужий.

Я не знаю, як вони це визначали. Напевно, збоку видно. Була думка про те, що було б, якби Злата вибрала мене. Але це нічого не означає. Я радий, що все склалося саме так, як є зараз,

– прокоментував Шевченко.

Дмитро Шевченко про почуття Злати та Задворного: дивіться відео онлайн