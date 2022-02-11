"Моїх грошей немає": Камалію звинуватили у невиплаті гонорарів

Відома українська співачка Камалія втрапила у скандал. Її стилістка звинуватила зірку у невиплаті коштів.

Стилістка Софія Невідома поділилась невдалим досвідом співпраці з Камалією. Вона заявила, що співачка начебто не виплатила їй кошти.

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Камалія втрапила у скандал

Стилістка розповіла, що готувала для виконавиці образи для двох кліпів. Вона пошила один костюм для першого та ще два для другого ролика. Загалом Софія мала отримати 600 доларів.

"У мене були передплатні 1000 доларів, я приїхала з цими грошима, віддаю їх і мені говорять: "Соня, це твої сто доларів за роботу. Все інше тобі повинен віддати інший хлопець. А той хлопець взагалі не знав про це. Ніхто зі мною не зв'язувався. Коли я з ним зв'язалася, він сказав: "Мені дали лише 200". І зараз мене просто ігнорують і не відповідають", – заявила стилістка.

Дівчина зізналась, що вона втомилась від такої поведінки людей. Вона пояснила, що вдається до розголосу, бо їй потрібні кошти, щоб позбутися боргів та заплатити за квартиру в Києві. Зазвичай Невідома не розголошувала, з якими артистами працює та що робить.

Поки що Камалія ніяк не коментує скандал. Тоді як стилістка опублікувала особисті листування зі знаменитістю, її менеджерами та режисером.

Софія Невідома про Камалію / Фото з інстаграму стилістки

Текст публікації Софії Невідомої

Всім привіт! Прошу про допомогу!

Не думала, що мене торкнеться така тема, але крім будь-яких несправедливостей у нашій сфері і якихось не покритих розхідників костюмів, транспорту, занижених гонорарів, за що я завжди мовчала, аби зробити візуально добре – мені тепер тупо не віддають гроші. За мою роботу на кліпі й роботу моєї швачки й наш втрачений час.

Починаючи з 10 грудня я відпрацювала зміну (12 годин), за яку мені віддали тільки половину (яку мені ще довелося вибороти, 3 місяці не виплачують розхідники за пошиття, переносять його і моєї швачки (яка пошила вже 2 костюми, не спавши ночами), потім просто нас ігнорували й зараз мені кажуть, що моїх грошей немає, і за пошиття, і просто мій витрачений час мені не заплатять, тому що віддали не в термін (пробачте, ця артистка просто хворіла щомісяця і від'їжджала відпочивати, тому в терміні винна я), А свою роботу на кліпі я просто, мабуть, не повинна отримувати, тому що у них так заведено ставитися до людей.