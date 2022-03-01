Моє захоплення та уклін вам: Олена Зеленська подякувала всім українським жінкам за відвагу

Перша леді Олена Зеленська опублікувала щемливий допис, у якому подякувала всім українським жінкам, які боронять нашу країну, волонтерять, рятують та лікують людей.

В Україні вже шосту добу йде війна. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних обстрілів. Сьогодні вони цинічно завдали авіаудар по майдану Свободи у Харкові. Ракета влучила в будівлю Харківської ОДА. Попередньо відомо про десятьох загиблих та близько 20 поранених.

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Вся Україна та увесь цивілізований світ стривожений від варварських дій рашистів. ЗСУ дають гідну відсіч ватажкам Кремля, втім від дій ворожих військ потерпає чимало українських родин.

Перша леді Олена Зеленська звернулася у своєму повідомленні до всіх українок, які знаходять у собі сили, хоробрість та мужність, аби протистояти ворогу.

Олена Зеленська звернулася до українських жінок

"До війни (як страшно й досі незвично це вимовляти) я якось писала, що жінок в Україні на 2 мільйони більше, ніж чоловіків. Просто така статистика. Та нині вона набуває зовсім нового значення. Бо це означає, що в нашого нинішнього спротиву також особливо жіноче обличчя. Моє захоплення й уклін вам, неймовірні співвітчизниці! Тим, хто б’ється у лавах ЗСУ, і тим, хто записався в тероборону. Тим, хто лікує, рятує, годує", – написала перша леді.

Олена Зеленська подякувала волонтеркам і тим, хто продовжує виконувати свою звичну роботу – в аптеках, крамницях, на транспорті, в комунальних службах. Вона також висловила подяку тим, хто щодня без паніки веде дітей в укриття та розважає там їх іграми й мультиками, щоб урятувати дитячу свідомість від війни. Тим, хто народжує в бомбосховищах.



"Сьогодні перший день весни. Пам’ятаєте, як ми всі вітали одне одного із цим днем до війни (знову ця страшна фраза)? Так от, крізь дим обстрілів уже видно сонце! Все буде весна, все буде перемога, все буде Україна!", – заявила перша леді України.

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