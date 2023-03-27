Монатік заспівав у київській електричці: як відреагували пасажири – відео

Після світового туру "ART Оборона" Монатік активно виступає по Україні з благодійними концертами. Один з таких відбувся просто в кільцевій електричці Києва, яка курсує до Борщагівки.

У київській електричці Монатік заспівав новий драйвовий трек "Сила", прем'єра якого відбулася 17 березня. У вагоні він з'явився не сам, а з бендом – двома бек-вокалістами, гітаристом і трубачем.

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Монатік заспівав у київській електричці

Цікаво, що перформанс знімали на смартфони не лише кияни та гості столиці, а й професійний фотограф, якого, вочевидь, запросила команда Монатіка.

До речі, на імпровізований концерт Монатіка потрапили вихованці Київської дитячої залізниці – залізниці, якою керують діти. Вона розташована в Сирецькому парку, куди зручно доїхати якраз київською кільцевою електричкою.

"Меганасичений, позитивний та продуктивний день видався сьогодні у нашої команди", – прокоментували в інстаграмі закладу позашкільної освіти.

Монатік з вихованцями Київської дитячої залізниці / Фото з інстаграму закладу

Монатік з вихованцями Київської дитячої залізниці / Фото з інстаграму закладу