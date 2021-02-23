Модель Крістіна Енглхардт розповіла про таємний роман з Вуді Алленом, коли їй було 16 років

Колишня американська модель Крістіна Енглхардт заявила, що мала роман з режисером Вуді Алленом, коли їй було всього 16 років, а йому – 41. Вона зізналась, що відчувала себе потрібною і дорослішою поряд з ним.

Режисер Вуді Аллен перебував у стосунках з Мією Фероу близько 12 років (1980-1992), але в той час він закрутив таємний роман з Крістіною Енглхардт. Так стверджує сама модель в інтерв'ю для майбутнього документального фільму "Аллен проти Ферроу" (Allen v. Farrow) від НВО. За її словами, кохана Аллена знала про його походеньки "на сторону".

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"Він грав зі мною", – Крістіна про стосунки з Алленом

Крістіна розповіла, що Аллен звернув на неї увагу у ресторані Нью-Йорку. Тоді він був на піку слави, адже зняв знаменитий фільм "Сплячий", а "Енні Холл" і "Манхеттен" перебували в стадії розробки. В останньому Аллен зіграв чоловіка середніх років, який мав роман з 17-річною школяркою. Ця стрічка завжди нагадувала Енглхардт про її стосунки з Вуді. Їхній таємний роман тривав 8 років і у них були декілька правил, яких вони дотримувались.

Вуді Аллен не згадував вік своєї коханки Крістіни, вони не обговорювали його роботу і зустрічі відбувалися тільки у нього вдома. Зараз Крістіна усвідомлює, що у юному віці не вбачала себе жертвою і лише зараз розуміє, що чоловік нею маніпулював.

Той факт, що я була підлітком, ніколи не згадувався, і це було насправді дуже розумно, тому що змусило мене відчути себе дорослою. Він ставив мені запитання – що я думаю про це і що я думаю про це, – і я була схвильована тим, що він хотів знати мою думку. Для мене це було захоплююче. Я думала, він дбає не тільки про моє тіло, а й про мій розум. Але він ні разу не запросив мене на вечерю або на побачення,

– розповіла Крістіна в інтерв'ю.

Вона також поділилась, що жодного разу не ночувала в чоловіка, а лише на кілька годин бачилась з ним, щоб зайнятись інтимом.

"Келих вина, коротка бесіда, гра в шахи і секс. А потім він говорив: "Добре. Час йти. Дай мені знати, коли наступного разу будеш в місті", – згадала колишня коханка Аллена, яка приїжджала до нього спеціально у Нью-Джерсі. Щодо сексуальних відносин, то десь у 17-річному віці режисер вмовив її на секс утрьох з іншою його дівчиною.

Через 8 років вона розірвала токсичні стосунки з Алленом, коли він відмовився їй допомогти з кар'єрою в кіно. Тоді Крістіна покинула США і поїхала працювати в Рим.

Нагадаємо, що Крістіна Енглхардт раніше вже розповідала про роман з чоловіком. Тоді вона заявляла, що не шкодує про роман з чоловіком, адже завдяки цій історії в житті вона стала тією, ким є зараз.

Що відомо про стосунки Аллена і Мії Фероу?

Роман пари тривав 12 років і завершився гучним скандал: жінка виявила у нього оголені фото прийомної доньки Сун-Ї Превін, зроблені Вуді – у 1997 році вони одружились і удочерили двох доньок, та досі перебувають у шлюбі.

Згодом режисера позбавили можливості бачитися з прийомними дітьми, а зустрічі з сином Ронаном були сильно обмежені. У 1993 році Фероу звинуватила чоловіка у розбещенні малолітніх.