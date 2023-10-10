Порноакторка Мія Халіфа стала на бік ХАМАС й поглузувала з Кайлі Дженнер за підтримку Ізраїля

Зірка соцмереж Мія Халіфа, найбільш відома через кар'єру порноакторки, підтримала Палестину та ХАМАС. Вона також різко висловилась про Кайлі Дженнер, яка виклала фото на підтримку Ізраїлю.

Після масованої атаки ХАМАС на Ізраїль модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер опублікувала інстаграм-сторіз на підтримку ізраїльтян.

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Кайлі Дженнер видалила публікацію через певний час, ймовірно, через хвилю повідомлень з критикою. Та скриншот досі гуляє інтернетом.



Кайлі підтримала Ізраїль, але видалила пост / Фото з інстаграм-сторіз

Мія Халіфа підтримала Палестину

У відповідь на публікацію Кайлі Дженнер Мія Халіфа виклала саркастичний пост у соцмережі X (раніше відомій як твітер). Вона запропонувала журналісту, що братиме інтерв'ю в зірки, запитати в неї про ситуацію на Близькому Сході й не відводити очей, поки та не скаже хоч одне речення.

Якщо існує справжня журналістика, наступна людина, яка говоритиме з Кайлі Дженнер, має запитати її думку про геополітичну напруженість на Близькому Сході та не порушити зоровий контакт, доки вона не зможе зв'язати одне послідовне речення. Адже вона так сильно хоче висловити свою позицію перед своїми 400 мільйонами підписників,

– написала Халіфа.



Скриншот з соцмережі X

Мія Халіфа активно підтримує Палестину та бойовиків ХАМАС у своїх соцмережах.

"Я просто хочу переконатися, що є кадри у форматі 4k, на яких мої люди руйнують стіни в’язниці, щоб у нас були якісні матеріали для історичних книг", – писала зірка інтернету.

Хто така Мія Халіфа

Мія Халіфа (також відома як Мія Калліста) – американська зірка ліванського походження. Вона народилась у Бейруті (Ліван) у родині католиків, на початку 2000-х її сім'я виїхала до США.

Халіфа найбільш відома через коротку кар'єру порноакторки, що тривала 3 місяці у 2014 році. Ім'я акторки було на першому місці на порнографічних сайтах та у топі серед пошукових запитів. Її діяльність викликала критику у ліванського суспільства, від дівчини також відмовилися батьки. Особливо Мію критикували через відео, де вона знімається у хіджабі.

Підтримка Халіфою Палестини та бойовиків сприймається неоднозначно, хоч прихильники терористів дякують Мії. Водночас знаменитість у коментарях критикують через розхвалювання вбивства та посилають її до Сектору Гази, нагадуючи про те, що її діяльність, м'яко кажучи, мусульмани не сприйматимуть з повагою.

, що через подібні публікації журнал Playboy припинив співпрацю з Мією Халіфою.



Мія Халіфа / Фото з її інстаграму