Мій герой має бути з автоматом, – Тіна Кароль на сцені в Лондоні зізналася, якого чоловіка шукає

Днями Тіна Кароль дала благодійний концерт у Лондоні, всі виручені кошти з якого передала на підтримку України. Просто зі сцени вона зробила інтригуючу заяву про свого майбутнього обранця.

Особисте життя Тіни Кароль завжди було під пильним "прицілом" публіки. Після смерті чоловіка Євгена 2013 року вона не розсекречувала жодні свої стосунки, хіба підігравала Дану Балану на "Голосі країни". Тепер же артистка зізнала, що її обранець має бути не світським левом, а захисником України.

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Якого чоловіка шукає Тіна Кароль

Ви знаєте, я довго думала про те, який би мені зараз сподобався чоловік. Якщо раніше можна було подивлятися на світського лева, то сьогодні мій герой має бути з автоматом, неголений, немитий. Ось такий підходить. Сьогодні наші захисники – найжаданіші чоловіки для шлюбу. Раніше це був серцеїд, а сьогодні – краш,

– заявила Тіна Кароль зі сцени.

"Давайте подивимося на наших крашів", – додала співачка, й на екрані позаду неї з'явилося відео з українськими захисниками. Серед зіркових – Андрій Хливнюк з "Бумбоксу", танцівник Дмитро Дікусар, телеведучий Даніель Салем.

У цей час Тіна Кароль співала свій ліричний трек "Білий мішка", який випустила 2020 року. У ньому є такі рядки: "Закохалась в тебе з першого погляду. І, ти знаєш, досі люблю. Може, втомлена, та час не змарновано. Якщо прийдеш, додому прийму".

Тіна Кароль заговорила про майбутнього обранця: відео з Лондона

у вересні 2020 року Тіна Кароль розповідала, що поряд з собою хоче бачити благородного, самостійного чоловіка , адже зараз "це така рідкість".

Цікаво, що це відео з концерту Тіни Кароль опублікував у своєму інстаграмі саме Даніель Салем. "Тіно, дякуємо тобі, наш посол серця", – написав телеведучий. У коментарі співачка відповіла йому "Дяня" з емоджі серця.

Скриншот з інстаграму Даніеля Салема