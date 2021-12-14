Містер Біг з "Сексу і міста" привітав Олю Цибульську з днем народження: приголомшливе відео

Американський актор Кріс Нот запросив Олю Цибульську до Нью-Йорка, виступити у його рок-н-рол барі.

Дивіться також Оля Цибульська показала пристрасні поцілунки з чоловіком: рідкісні фото пари

Кріс Нот привітав Олю Цибульську

36-й день народження Оля Цибульська святкує 14 грудня. Команда виконавиці приготувала сюрприз, від якого Оля втратила дар мови. Артистка є прихильницею культового серіалу "Секс і місто", обожнює все, що з ним пов'язано. І це ні для кого не секрет.

Цибульська співпрацює з саундпродюсером американського лейбла, який, як виявилося дружить з виконавцем однієї з головних ролей стрічки – Крісом Нотом. Напередодні дня народження він показав Крісу декілька кліпів Цибульської. Акторові вони дуже сподобалися, тому він записав для Олі зворушливе відеопривітання, у якому засипав її компліментами.

Я чув, що ти готуєш кліп на пісню Prosecco. Приїжджай до Нью-Йорка, в мене є свій рок-н-рол бар. Хочу, щоб ти там заспівала. А ми всі будемо обсипати тебе пелюстками троянд. Ти розірвеш світ! Я б дуже хотів приїхати до України на твій концерт. З днем народження, крихітко,

– сказав Кріс Нот.

Вкінці відео він надіслав Цибульській повітряний поцілунок, чим остаточно підкорив її серце.

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Нагадаємо, 9 грудня відбулася прем'єра продовження серіалу "Секс і місто". Однак перезапуск стрічки не вразив глядачів розвитком сюжетних ліній, але зачарував образами улюблених персонажів.