Львів, легенда, людина: яким ми запам'ятаємо Міська Барбару

Місько Барбара пішов з життя 11 жовтня 2021 року. Ця новина стала справжнім шоком для близьких музиканта та шанувальників. У мережі люди пишуть, що більше ніколи не прокинуться з канонічним "Мертвим півнем", який вже став місцевою легендою.

Водночас сам Місько говорив: "ніколи не кажи ніколи". Це радше "назавжди". Бо Львів навіть уявляти не варто без старого-доброго "Мертвого півня" у його першому складі. Ця історія житиме на чорно-білих концертних світлинах, у записах, залишених нам, у спогадах вуличок, які бачили початок легенди.

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Місько Барбара і "Мертвий півень"

Колись місто зустріло молодих та енергійних студентів. Вони зібралися у кафе "Старий Львів" на Валовій й у 1989 році створили власний рок-гурт.

Цей же заклад подарував гурту назву. При вході до "Старого Львова" хтось колись повісив флюгер – залізний півник. Його ж згадали хлопці, коли треба було терміново вигадати назву гурту.

Успіх не змусив музикантів себе чекати. Вже у наступні роки вони перемогли на фестивалі "Вивих", втішили шанувальників виступом на сцені "Червоно рута" та записали перший альбом "ЕТО".



"Мертвий Півень" у 2006 році / "Вікіпедія"

До початкового складу гурту увійшли:

Любомир Футорський

Роман Чайка

Місько Барбара

Ярина Якуб'як

Юрій Чопик

Роман Рось

Тарас Банах.

Барбара був вокалістом. Згодом він сказав, що є 2 види музики: добра музика і погана.

Мені хочеться думати, що я роблю добру музику. Але це моя думка. Мені завжди було важливо робити і співати те, що я люблю. Тобто робити те, що ти любиш, і любити те, що ти робиш. Пафосно? Пафосно,

– заявляв Барбара.

"Мертвий півень" подарував українцям такі хіти як-от: "Холодно", "Франсуа", "Ми так жили, немов співали джаз". Справжньою візитівкою гурту стала пісня "Ми помремо не в Парижі, записана разом з Кашею Сальцовою.

У 2010-х роках гурт перестав виступати у початковому складі. Згодом Барбара зізнався, що майже не спілкується з товаришами по гурту.

Зауважте! "Мертвий півень" виконував пісні на слова Тараса Шевченка, Максима Рильського, Ігоря Калинця, Наталки Білоцерківець, Олега Лишеги, Віктора Неборака, Олександра Ірванця, Юрія Андруховича, Юрка Позаяка, Сергія Жадана).

У 2018 році музикант зізнавався, що має багато творчих планів. Зокрема, хотів зосередитися на проєкті "Радіо Афродита".

"Флюгери Львова"

Забава, коли всі навколо ще сплять.

Доброю традицією для львів'ян та гостей місця стало прокидатися з "Мертвим півнем" під час етноджазового фестивалю "Флюгери".

Весняні ранки у Львові часто бувають прохолодними, але під час "флюгерів" це забувалося. Люди зігрівалися музикою і радістю.



Архівне фото з "Флюгерів Львова" / "Твоє місто"

"Я співав на всіх революціях"

Згодом з рідного Львова Барбара переїхав до Харкова. Там він став актором театру "Арабески".

В інтерв'ю Барбара зізнався: йому завжди здавалося, що він – відповідальний за те, що відбувається у його країні.

Так, я співав на всіх революціях, на всіх протестах, але це були радше не протести, а посполиті зрушення. Це було важливо, і головне – це було безплатно,

– наголосив музикант.

За словами Барбари, він та його друзі намагалися робити, все що міг. Можливо, не все вдавалося: щось було запізно, щось – надто рано. Водночас музикант підсумовував: "ми любили те, що робили, і робили те, що любили".

Мав великі плани на майбутнє

Світлана Олешко – дружина музиканта – розповіла, що Барбара не хворів. Він мав великі плани на майбутнє.

Музикант пішов з життя незадовго до Дня народження – 14 листопада йому виповнилося б 50 років. Барбара помер вдома. Йому раптово стало погано, і медики не змогли врятувати музиканта.

Барбара помер не в Парижі. Але він вічно житиме у спогадах Львова. Де й досі вранці у вже інших кафе на Валовій можна прокидатися з ранковою кавою під "Мертвого півня".