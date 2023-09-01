Перший клас чи випускний: Мішина, Монатік та інші зірки відвели дітей до школи – святкові фото

1 вересня українські школярі знову сіли за парти. Знаменитості відвели своїх дітей до шкіл та показали святкові знімки. Як виглядають малюки Монатіка, Решетника, Ребрик та інших зірок – дивіться нижче.

Відомі батьки розділили цей хвилюючий момент з дітьми. Хто із зірок повів дітей на "Перший дзвоник" – читайте у добірці 24 Каналу.

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Монатік

Український співак MONATIK разом з дружиною Іриною відвів двох синів – Платона та Даніїла – до школи. Зіркова родина була у вишиванках. Хлопчики на фото позували поруч з портфелями та квітами біля батьків.



Монатік привів дітей до школи / Фото з його інстаграму

Ксенія Мішина

11-річний син акторки також розпочав новий навчальний рік. Платон пішов до 5 класу. Хлопчик одягнув на 1 вересня білу футболку, чорні джинси та зелені кросівки. Водночас Ксенія Мішина одягла широкі штани та чорний короткий топ.



Мішина привела сина до школи / Фото з її інстаграм-сторіс

Григорій Решетник

У сім'ї зіркового ведучого аж двоє синів пішли до школи – старший син Іван до 4-го класу, а середній Діма став першокласником. Хлопчиків одягли у сірі костюми з шортами, вишиванки та кеди.



Григорій Решетник привів синів до школи / Фото з його інстаграму

Ірина Федишин

Співачка сьогодні також повела дітей до школи. Її син Юрій уже в шостому класі, а Олег – у третьому. Хлопці були в сірих костюмах, а зіркова мама одягнула яскравий синій костюм.



Федишин привела синів до школи / Фото з її інстаграму

Лілія Ребрик

Акторка і телеведуча привела на свято Першого дзвоника свою старшу доньку Діану. Дівчинці 11 років. На 1 вересня їй одягнули гарну вишиванку з ягодами горобини та чорну спідницю-плісе.



Лілія Ребрик привела доньку до школи / Фото з її інстаграму

Додамо, що молодшій дочці Ребрик – Поліні – виповнилося 5 років, тому її День знань ще попереду.

Ілона Гвоздьова

7-річна донька танцівниці також відсвяткувала 1 вересня. Гвоздьова привела свою дівчинку до школи. На свято Валерія одягнулася дуже стильно – рубашку з візерунками, спідницю, жовтий пояс та панчохи.



Ілона Гвоздьова привела доньку до школи / Фото з її інстаграму

Сніжана Бабкіна

Дружина музиканта Сергія Бабкіна показала фото зі своїм старшим сином від колишнього чоловіка. Артуру 16 років і цього року він закінчує школу. Сніжана на фото позувала біля свого сина-випускника.



Сніжана Бабкіна провела сина до школи / Фото з її інстаграму

Олександр Педан

Ведучий "Нового каналу" цього року повів молодшого сина Марка до першого класу. Він зазначив, що пишається тим, що син навчатиметься у вільній і незалежній Україні. На фото сім’я позувала у вишиванках.



Педан привів сина до школи / Фото з його інстаграму

Дядя Жора

Шоумен Вадим Мічковський, відомий як Дядя Жора, віддав доньку Аміну до першого класу. На свято дівчинку супроводжували батьки та старші сестри – Уляна та Устина. Маленька Аміна була у блузі та спідничці.



Дядя Жора привів доньку до школи / Фото з його інстаграму

Сьогодні звуки шкільних дзвінків лунали коридорами, сповіщаючи про початок навчального року. Українські зірки вирішили привітати школярів, студентів, викладачів і не тільки з цим чудовим святом. Що знаменитості написали дітям – читайте у статті.