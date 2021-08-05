Все ще запаморочуєш мені голову, – Мішель Обама романтично привітала Барака з 60-річчям

Перша леді США при 44-му президентові Бараку Обамі залишила в мережі ніжне привітання з нагоди його дня народження, яке він святкував 4 серпня. Жінка відзначила його особливу харизму та найважливішу роль – батьківство для їхніх доньок.

Хоча день народження в Барака Обами відбулось напередодні, але привітання американці пишуть йому досі. Найпромовистішим залишилось від його дружини Мішель.

Цікаво Журналісти розповіли, як Меган Маркл святкуватиме день народження

З усіх твоїх досягнень я знаю, що бути справжнім люблячим батьком для наших дівчаток – це найголовніше. Спасибі за те, що попри тиск світу ти став прекрасним чоловіком і батьком. З 60-річчям, Бараку. Ти все ще запаморочуєш мені голову після всіх цих років. Люблю тебе,

– написала Мішель в інстаграмі.

Чи святкував Барак Обама день народження

На тлі зростання випадків на COVID-19, Барак скасував грандіозну вечірку на честь свого 60-річчя. Раніше він планував провести її 7 серпня, у суботу в особняку Обамів на острові Мартас-Він'ярд в штаті Массачусетс. Туди були запрошені колишні співробітники адміністрації 44-го президента, знаменитості – Джордж Клуні, Стівен Спілберг і Опра Вінфрі – і спонсори демократичної партії. Перед цим усі гості повинні були здати тест на коронавірус.

Втім, вечірку довелось скасувати, але маленьке святкування все ж відбудеться, але на ньому зберуться лише найближчі родичі та друзі.

Через поширення нового штаму Дельта містер і місіс Обама прийняли рішення скоротити кількість гостей на заході. Святкування дня народження відвідають лише члени сім'ї та близькі друзі. Барак Обама вдячний за привітання і сподівається на швидку зустріч,

– повідомила прессекретарка 44-го президента Ганна Генкінс у виданні The New York Times.