Не політик і не розвідник: Віка Апанасенко з "Міс Всесвіт" вперше розповіла, з ким зустрічається

29-річна Вікторія Апанасенко вперше заговорила про особисте життя. З'ясувалося, що вона зустрічається з хлопцем, але розсекречувати його не хоче. Дівчина лише заявила, що він українець і бореться на своєму фронті.

"Міс Україна Всесвіт 2022" неохоче відповідає на запитання про стосунки. Спочатку вона заявила, що її "серце зайняте народом України", а потім таки поділилася, що не самотня.

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З ким зустрічається Вікторія Апанасенко

Дуже добрий, дуже сміливий, він бореться на своєму фронті. Я дуже ним пишаюся. Я нічого не буду казати з багатьох причин,

– заявила Вікторія Апанасенко.

Вона лише зауважила, що її коханий – не політик, не держслужбовець і не розвідник.

Які чоловіки подобаються "Міс Україні Всесвіт 2022"

Вікторія Апанасенко зізналася, що ніколи не шукала чоловіків на сайтах знайомств, вони самі підходили до неї то на вулиці, то в ресторанах. Одного разу хлопці навіть наздогнали на авто таксі, в якому вона їхала, і закидали через вікно телефони, щоб взяти номер. Однак нахабних дівчина не любить. Агресивні чоловіки – це теж табу для неї, адже вона шість років вивчала тематику насильства в сім'ї.

Представниці України на "Міс Всесвіт 2022" надсилали тисячу троянд через інстаграм і щодня завалювали букетами, але таким її не підкупиш.

Був випадок, коли кожного дня мені надсилали неймовірно великі букети. Я не знаю, як знайшли мій номер. Хлопець дуже старався, але мені дуже важливо, щоб це були не просто квіти, а комбінація якостей. Я завжди за правду, а не за те, щоб мучити людину або якось підіймати своє его. Мені це не потрібно,

– заявила "Міс Україна Всесвіт 2022".

Вікторія Апанасенко з квітами від залицяльника / Фото з інстаграму моделі

Вікторія Апанасенко каже, що статус і заможність для неї неважливі, однак вона не буде зустрічатися з чоловіком, який заробляє менше, ніж вона: "Я сама дуже багато досягла в житті, я з дуже простої сім'ї. Тому я за те, щоб рухатися разом, досягати цілей. Я впевнена, що абсолютно всіх цілей можна досягти".