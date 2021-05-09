"Міс Україна" позувала в купальнику з вишивкою: відверта зйомка для "Міс Всесвіт"

27-річна королева краси Єлизавета Ястремська готується до конкурсу "Міс Всесвіт-2020". Володарка титулу "Міс Україна" встигла попозувати в купальнику та показати бекстейдж офіційного фотосету.

Єлизавета Ястремська вже чотири дні перебуває в Маямі, США. За цей час вона познайомилася з конкурентками, продемонструвала кілька бездоганних образів і здійснила свою заповітну мрію – стала моделлю в об'єктиві знаменитого фотографа Фаділя Беріша. Перед митцем "Міс Україна" позувала в розкішному купальнику.

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Дівчина обрала дизайнерський пляжний костюм від відомого бренду Ema Savahl. Єлизавета Ястремська фотографувалася в білому корсеті, розшитому різнобарвними квітами. Принади дівчини підкреслив бюстгальтер з плісированої тканини. Чорні прозорі трусики з подібним візерунком завершили look.

"Міс Україна" фотографувалася з бездоганним макіяжем з карамельними тінями, темними стрілками та ніжно-рожевою помадою. Волосся красуні стилісти вклали в легкі локони, які спокусливо розвівалися на вітрі.

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Додамо, до США красуня взяла п'ять валіз з численними вбраннями та аксесуарами. Вона вже встигла показати дві сукні для конкурсу "Міс Всесвіт-2020":