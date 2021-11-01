"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук засвітилась з батьками та бойфрендом: рідкісне фото

Титул "Міс Україна" 2021 і корону за 3 мільйони гривень отримала Олександра Яремчук. 22-річна дівчина не афішує особисте життя та не показує батьків. За лаштунками конкурсу краси вона вперше засвітилась з коханим, мамою і татом. Як виглядають її рідні, дивіться нижче.

У четвер, 21 жовтня, у палаці мистецтв обрали нову "Міс Україна" 2021. За останній тиждень Олександра Яремчук стала справжньою зіркою. Однак про її приватне життя досі відомо мало. В інстаграм-профілі дівчини немає жодного фото з батьками та бойфрендом. Однак сім'я красуні потрапила під приціл фотографів після конкурсу краси.

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Так, після перемоги на "Міс Україна" 2021 коханий і батько Олександри вручили її величезні букети білих троянд. Натомість мама не стримувала сліз і заціловувала єдину доньку-красуню. Судячи з цих рідкісних кадрів, у дівчини дуже теплі стосунки з рідними.

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук з бойфрендом і батьками / Скриншот з відео

Що відомо про батьків і бойфренда "Міс України" 2021

В інтерв'ю 24 каналу Олександра Яремчук розповідала, що її мама працює в компанії "Інтертелеком", а тато працював у банківській сфері – директором банку. Зараз чоловік нібито безробітний.

Натомість її "звичайний хлопець з Києва" реалізується у сфері IT. Його, як і батьків, "Міс Україна" 2021 принципово не показує в соцмережах.

"В інстаграмі я висвітлюю лише свої фото. Сім'я для мене – це особисте, тому я не виставляю її на публіку. І навіть зараз я не хочу вплітати рідних в шоу-бізнес", – заявляла Олександра Яремчук.