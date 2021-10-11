"Міс Україна 2018" Каріна Жосан одружилась: романтичне фото біля вівтаря

Українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" Каріна Жосан вийшла заміж за свого бойфренда. Все, що про нього відомо – це прізвище Ошер.

Реєстрація шлюбу відбулась 8 жовтня 2021 року в одному з київських РАЦСів. Для заходу 26-річна Каріна одягнула лаконічну сукню з корсетом та фатиновою спідницею та білі туфлі. На її шиї можна побачити масивне кольє, великі сережки та прикрасу у волоссі. Для завершення образу Жосан тримала у руках весільний букет.

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Наречений Каріни одягнув чорний костюм та білу сорочку з чорними туфлями. На знімках він ніжно тримає новоспечену дружину за талію, цілуючи її в губи. Пара виглядає абсолютно щасливою, а Каріна написала у підписі: "Mr. and Mrs. Osher". Так вона натякнула, що візьме прізвище свого чоловіка – Ошер.



Каріна Жосан вийшла заміж / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про особисте життя Жосан

Раніше про стосунки з чоловіком Каріна не повідомляла нічого. Лише 17 липня 2021 року вона показала у мережі свого обранця у відеоролику, привітавши його з днем народження.

"Я ніколи в житті не зізнавалася в коханні привселюдно, не знаю як правильно це робити, адже вважаю, що найпотаємніше завжди має бути пошепки і на вухо! Мій улюблений наречений, сьогодні твій день, але я повноцінно ділю це свято на нас двох, адже коли ти щасливий, я щаслива втричі! Я хочу сказати тобі найголовніше, що сьогодні люблю тебе більше, ніж вчора, а завтра буду любити сильніше, ніж сьогодні. Дозволь мені стати твоєю зіркою по життю, і я обіцяю, що буду вказувати тобі тільки найдостойніший, вірний і світлий шлях ! Ти для мене значиш більше, ніж просто "багато"! З тобою багато вперше! З тобою так багато сміху і щастя! Я тебе люблю", – писала тоді закохана модель.

Реакція мережі

Прихильники моделі та її колеги-моделі вже встигли привітати зірку з важливою подією у житті: