Мінус три сантиметри за тиждень, – Костя Войтенко розповів, як виживає у шаленому ритмі

Молодий український актор, виконавець головної ролі серіалу Нового каналу – "Будиночок на щастя" Костя Войтенко, окрім безлічі зйомок, бере участь у відомому танцювальному шоу. Хлопець зізнається, що ніколи в житті в нього ще не було такого шаленого графіка.

Актор серіалу "Будиночок на щастя" за лаштунками шоу "Де логіка?" (Новий канал) поділився своїми секретами бадьорості. Як йому вдається поєднувати різні види діяльності та знаходити на все сили, він розповів за лаштунками шоу програми.

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"У мене щонайменше п'ятигодинне тренування щодня. Реально важко, бо це рівень професійних спортсменів. Тільки вони цим займаються з дитинства, а я ні. Темп і ритм життя – неймовірний. Справді, потрібно багато сил та енергії, щоб все встигнути. Я спеціально консультувався з нутриціологом, здавав спеціальні аналізи. Мені виписали комплекс вітамінів, які я п'ю щодня. Ще займаюсь енергетичною практикою цигун. Це комплекс дихальної гімнастики, яка включає тіло, запускає всі енергетичні канали, і ти почуваєшся наповненим", – поділився Войтенко.



Костянтин Войтенко розповів секрети бадьорості / Фото пресслужби Нового каналу

У харчуванні Войтенка особливих змін немає. І не без причини.

За станом здоров'я я дотримуюся спеціальної дієти №5. Розумію й відчуваю, що потрібно було б харчуватися трішки інакше, аби мати більше сил, але не можна. Я дуже схуд. На першому ефірі "Танців з зірками" в мене талія була 73 сантиметри, а на другому вже 70. За один тиждень мінус три сантиметри – це так собі. Не знаю, куди вони поділись, але маємо, що маємо,

– підсумував актор.

Другий сезон інтелектуально-розважального шоу "Де логіка?" та четвертий сезон серіалу "Будиночок на щастя" дивіться на Новому каналі вже у 2022 році!