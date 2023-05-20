Міка Ньютон висловилася про російський серіал "Кадети", де звучали її пісні: Я собі не належала

Українська співачка Міка Ньютон випускала саундтреки для російського серіалу "Кадети". Він виходив за підтримки міністерства оборони Росії. Зараз артистка відверто шкодує про це й пояснює, що за неї все вирішував продюсер.

У телесеріали "Кадети" прозвучало багато пісень Міки Ньютон – "В плену", яку ніби сплагіатила переможниця Євробачення-2023 Лорін, "Белые лошади", "Лунопарк", "Факт", "Таешь", "Аномалия". Співачку запитали, чи шкодує про це, а вона вперше зізналася, що так, але на той час це було круто.

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Міка Ньютон прокоментувала свої пісні в серіалі "Кадети"

Міка Ньютон нагадала, що 16-річною підписала контракт з продюсером Юрієм Фальосою, який переконував не співати українською та возив на зйомки в Москву. З його ж легкої руки її пісні стали саундтреками до серіалу "Кадети".

Я підписала контракт в 16 років, мені не давали приймати рішення. На жаль, я собі не належала. А коли ти молодий, ти думаєш дорослі знають краще. Я вірю, що Україна стане наймогутнішою у світі. І зроблю все для того, щоб представляти її якнайкраще зі свого боку,

– пообіцяла Міка Ньютон.

Артистка зауважила, що на той час, коли знімали "Кадети", це з 2006 по 2007 рік, в Україні тягнулися до всього російського.

"Я шкодую, що були такі часи, коли нам внушали, що бути в Росії – це круто, і мова їхня – це круто. У навчальних закладах викладали російською, національні новини російською. І це шок, коли я зараз про це думаю", – додала співачка.

Міка Ньютон про саундтреки для російського "Кадетства" / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, уже під час повномасштабного вторгнення Міка Ньютон зізналася, що в 15 років її "красиво ламали" та змушували розмовляти російською. Вона з Івано-Франківської області, тож мову окупантів у школі не вчила, а коли переїхала в Київ навчатися в естрадно-цирковому коледжі, була єдиною, хто розмовляв українською. Тоді продюсери переконували її, що треба цілитися на Росію, а вона була дитиною й не розуміла, що це все виключно заради грошей і бізнесу.

До речі, ще до нападу Росії 24 лютого Міка Ньютон відповідала фанам з Росії, що не повернеться туди, бо "українка і проти війни". Артистка пояснювала, що багато років відмовляється від всіх виступів у Росії, включаючи корпоративи.