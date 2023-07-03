Рок-легенда Мік Джаггер заручився з коханою, молодшою за нього на 43 роки

Лідер культового гурту The Rolling Stones Мік Джаггер заручився з обраницею. Рок-зірка перебуває у стосунках з Мелані Хемрік з 2014 року.

79-річний музикант Мік Джаггер планує весілля з молодою коханою. Друзі пари повідомили про те, що вони планують весілля.

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Мік Джаггер освідчився коханій

Лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер заручився з 36-річною коханою Мелані Хемрік. Вона працює балериною, тож поділилась з колегами радісною новиною.

Мелані була в Американському театрі балету і розповідала друзям, що заручена з Міком. Вона чітко дала зрозуміти, що її каблучка – для заручин, і тепер вона його наречена. Її сім'я також знає, що вони заручені, і в захваті від цього,

– пишуть інсайдери.



Мік Джаггер та Мелані з сином / Фото з інстаграму Мелані Хемрік

Що відомо про стосунки Джаггера та Хемрік

Рок-легенда та балерина познайомилися у 2014 році – з того часу вони разом. Пара виховує 6-річного сина Деверо – він є восьмим сином для Міка Джаггера.

Цей шлюб буде другим офіційним для музиканта. Вперше Мік Джаггер одружився з Б'янкою Джаггер у 1971 році, вони розлучилися через 7 років. Артист заручився вдруге з моделлю Джері Холл, але їхній шлюб був неофіційним та анульованим згодом.