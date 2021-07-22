Михайло Заливако розкрив секрет успішних стосунків: нові миловидні фото з Анною Богдан

Герой "Холостяка-11" Михайло Заливако у фіналі шоу обрав Анну Богдан, з якою зустрічається й досі. Він розповів, що почувається комфортно у стосунках, адже там є "свобода і повітря".

Перед шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако кілька разів мав романтичні стосунки, які завершувалися розставанням. Тепер він зустрічається з Анною Богдан, переможницею проєкту. Ці відносини чоловік вважає успішними.

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Михайло Заливако розповів про успішні стосунки

"Холостяк" розповів, що у попередніх стосунках він постійно був зі своєю другою половинкою. Чоловік нібито зникав для друзів, адже зустрічався тільки з коханою.

Я завжди знав, що таке є і може бути, коли в стосунках є свобода і повітря. Коли займаєшся чимось окремим від неї / нього і тобі не прилітає нічого з-за спини. Упевнений на мільйон відсотків, вам треба робити щось окремо. Прямо must have,

– поділився Михайло.

"Тому сидіти один на проти одного і заглядати в рот... Це поразка, я думаю, що це швидко набридає. Я не агітую, що треба тільки засинати й прокидатися разом, а потім весь день хизуватися як два аксакали. Все повинно бути в міру", – додав Заливако.

Герой "Холостяка" заявив, що зараз його стосунки такі, які він завжди хотів мати. Адже Анна Богдан дає можливість часто бачитися з друзями чи близькими.

Коротше, мій висновок – це завжди бути відповідальним учасником. Коли ви головою і серцем розумієте, і відчуваєте один одного без зайвих слів. Коли немає ревнощів і думок, що хтось кудись пішов і щось там зробив,

– підсумував чоловік.

Нові фото Заливаки з Богдан

Також Михайло поділився серією світлин з коханою. Вони кумедно позували перед дзеркалом. "Холостяк" постав у чорній футболці та шортах.

Натомість Анна Богдан позувала у стильному образі – дівчина приміряла темний кроп-топ і перламутрову довгу спідницю з блискітками. Вона поєднала вбрання з гірчичними босоніжками на підборах і золотим браслетом. Анна розпустила волосся й зробила легкий макіяж.

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