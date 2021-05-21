Михайло Поплавський: "Тримаймо разом українську хвилю!"

Відбулася грандіозна церемонія нагородження національної музичної премії "Українська пісня року".

У День вишиванки відбулася грандіозна церемонія нагородження національної музичної премії "Українська пісня року", автором ідеї та генеральним продюсером якої є ректор Університету культури Михайло Поплавський, а співорганізатором – популярний співак Олег Винник. Церемонія кілька разів переносилася через пандемію. Врешті-решт її вирішили провести в павільйоні кіностудії FILM.UA.

Організатори та артисти, які майже рік були позбавлені концертної діяльності, з нетерпінням чекали можливості знову поспілкуватися з публікою та отримати заслужені нагороди.

Перед церемонією зірки шоу-бізнесу пройшлися червоною доріжкою, роздаючи автографи і фотографуючись із шанувальниками. Але головною була сама церемонія і шоу, режисером-постановником якого стала зіркова випускниця КНУКіМ, відома кліпмейкерка Катя Царик. У павільйоні кіностудії спеціально побудували високотехнічну багатоярусну сцену у вигляді сходів, зал обладнали величезними екранами і світловою технікою, завдяки чому створювався унікальний відеоряд для кожного артиста.

Ведучими премії виступили Михайло Поплавський та Олег Винник. До речі, для нього це був дебют у цьому амплуа. За лаштунками вони жартували, що так вирішили заощадити. Насправді вони зізналися, що дуже хвилювалися. Адже ідея премії – відзначити саме пісні у виконанні легенд української сцени, які створили золотий пісенний фонд України, і молодих артистів, чия творчість розвиває нашу культуру. "Тримаймо разом українську хвилю!" – таке гасло цьогорічної премії, її присвятили 30-річчю незалежності України.

"Вважаю, що наш з Винником тандем буде ламати стереотипи і просувати українську пісню, її творців – поетів та композиторів, підтримувати молодих артистів і будувати потужний український шоу-бізнес. У такий складний час в умовах пандемії ми ризикнули і провели грандіозну церемонію, яскраве суперінноваційне шоу, в якому були задіяні найсучасніші світові технічні новинки. Для мене важливо, щоб українська пісня домінувала в інформаційному просторі. І крок за кроком роблю все можливе для цього, починаючи з проєкту "Крок до зірок". Ми провели безпрецедентний марафон української пісні, коли вона звучала безперервно більше чотирьох діб, протягом 110 годин і увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Це не просто слова, це моя місія", – сказав Михайло Поплавський.

Олег Винник підтримав свого друга і зазначив, що провести церемонію в нинішніх умовах виявилося непросто.

Для нас важливо, щоб люди побачили своїх артистів, відчули Україну, її пісні і фольклор. Варто цінувати те, що маємо духовне, а не матеріальне. Мені здається, ми з Михайлом Михайловичем робимо дуже важливу справу. "Українська пісня року" – це і є Україна,

– наголосив Олег Винник.

Спеціальними нагородами відзначили артистів у трьох номінаціях: "Легенда української пісні", тих, хто творив історію української естради. А також – "Гордість української пісні" та "Надія української пісні". Номінантів визначала експертна рада, до якої ввійшли відомі продюсери, композитори, автори і виконавці. Насамперед вони звертали увагу саме на пісню, її популярність, в тому числі на радіо та cоцмережах. Головна умова – композиція повинна звучати українською мовою.

Отже, нагороди в номінації "Легенда української пісні" отримали знамениті артисти, на творчості яких виросло не одне покоління, – Оксана Білозір, Іво Бобул, Іван Попович, Степан Гіга, Павло Зібров, Алла Кудлай, Руслана, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Михайло Поплавський.

Премією "Гордість української пісні" відзначили Наталію Бучинську, DZIDZIO, Олега Винника, Наталію Валевську, Ірину Федишин, Діму Коляденка, GENA VITER, Театр пісні "Лісапетний батальйон".

А в номінації "Надія української пісні" перемогли NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, GROSU, Мята, Сергій Мироненко, Солоха, Таюне, Аліна Поплавська, Анна Буткевич.

Генеральним медіапартнером виступив телеканал "Україна", який найближчим часом покаже відеоверсію шоу.

Нагадаємо, проєкт "Наша пісня" був створений Михайлом Поплавським у 2004 році, коли національні радіо- і телеефіри на 90% заповнював іноземний продукт. У проєкті Поплавського брали участь лише артисти з піснями українською мовою. З роками проєкт розвивався, ставав масштабніше, розширював географію і міняв назву. "Українську пісню року" Михайло Поплавський проводив в 2017 році у Варшаві. У проєкті за всі роки взяли участь більше трьох тисяч українських артистів.

Михайло Поплавський з'явився на червоній доріжці в елегантному костюмі і стильній вишиванці. Він підкреслив, що не вважає себе співаком, але робить все можливе для популяризації української пісні.

Олег Винник зі свого досвіду знає, як важко пробиватися молодому артисту, щоб зайняти своє місце в шоу-бізнесі. Після успішної кар'єри в європейських мюзиклах, в Україні йому довелося починати з нуля

Наталя Могилевська з'явилася на сцені в ефектній помаранчевій сукні з глибоким декольте і високим прорізом. Образ доповнювали масивні прикраси. Співачку винагородили за пісню "Відірватись від землі".

Віталій Козловський був відзначений за пісню "Моє море", яка є для нього знаковою і глибоко особистою.

У цій композиції – ціле море емоцій, адже з нею розпочався новий етап в моїй творчості.

Ірина Федишин отримала нагороду за пісню "Цвіте калина" і подякувала своїм шанувальникам.

DZIDZIO з'явився на червоній доріжці в піжамі й халаті. Артист запалював і за лаштунками, і на сцені, підбадьорюючи та звеселяючи шанувальників.

Павло Зібров був відзначений за пісню "У нас є всі", слова якої написав поет Юрій Рибчинський. "Ця композиція, що вийшла до п'ятої річниці Незалежності, про любов до України, гордість за своїх співвітчизників, багатство і багату культурну спадщину України. Зараз ми будемо відзначати 30-ту річницю і слова цієї пісні актуальні, як ніколи".