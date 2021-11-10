Михайло Поплавський представив епатажний кліп на свій хіт "А ми з кумою ходим в баньку"

Співаючий ректор представив епатажний кліп на свій хіт "А ми з кумою ходим в баньку!".

Ректор Університету культури Михайло Поплавський, який задає тренди в ТікТок, здивував ультрасучасною епатажною роботою. Він подарував нове життя своєму запальному, сповненому позитивної енергетики, хіту "А ми з кумою ходим в баньку", представивши його четверту екранізацію.

Це вибуховий експеримент із сучасним аранжуванням та несподіваним провокаційним відео у форматі TікToк, знятий з використанням сучасних світових технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems та 3D-графіки.

"Передусім я хотів, щоб кожен, хто подивиться цей кліп, усміхнувся, зарядився позитивною енергією та забув про всі проблеми. Так ми прокачуємо емоції. Весела пісня, гумор, оптимізм у всі часи допомагали українцям жити, дивитися на життя під іншим кутом та бачити у ньому хороше. Ми повинні цінувати свою здатність жартувати, веселитися, розважатися та робити це якнайчастіше. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі! А банька з кумою – це завжди позитив. Тож ходіть у баню і будьте здорові!" – сказав Михайло Поплавський.

Режисером епатажного відеокліпу виступила відома кліпмейкер Олена Вінярська. Вона втілила сміливі ідеї Поплавського на екрані, наповнивши кліп еротичною естетикою. За словами режисерки, вона надихнулась кінострічкою "Парубоцька вечірка у Вегасі". Новий кліп представлений в еклектичному стилі, у ньому поєднуються поп-арт з елементами хіп-хопу та фрістайлу. Використані також трендові аксесуари, зокрема, величезний вентилятор з "дівчат-лобстерів". У роботі Олена вперше застосувала незвичайний монтаж – картинка змінюється через дві секунди. Так що кожна сцена – це окремий ролик для Тікток.

"Кліп складається з коротких трендових тіктоківських відео. Під час зйомок ми використовували бандани, перуки, аксесуари та луки із крайніх колекцій модних світових брендів. За тікток-трендами на костюмі Михайла Поплавського прописали слова пісні. У кліпі і дрова рубали, і пиво з раками пили, і танцювали, і караоке співали. Все за найкращими банними традиціями!" – розповіла Олена Вінярська.

Роль спокусливої куми дісталася красуні Наталії Миронюк. Вона відобразила збірний образ ідеальної жінки за відгуками чоловіків в інтернеті та соцмережах. Це блакитноока блондинка, з вузькою талією, довгими ногами та пишним бюстом. Ефектна і пристрасна кума "не пиляє" чоловіка, а підносить йому пиво з раками та дозволяє бувати у товаристві інших жінок.

Поруч із такою кумою роздухарився і сам Михайло Поплавський. У кліпі він один за одним змінює яскраві образи – від стриманих стильних костюмів, з елегантними хустинками на шиї, до тренду останніх сезонів – оверсайз. Особливо вразив фінальний костюм – неоново-помаранчевий у поєднанні з такого ж кольору модними кросівками та епатажними окулярами від Kenzo. У кліпі також можна побачити новинки від культових модних брендів. Тканини замовлялися за кордоном, а всі костюми з нуля були відшиті всього за два тижні.

Співаючий ректор каже, що у таких яскравих костюмах почувається органічно, оскільки терпіти не може нудьги та темних кольорів. Він вважає, що світлий і яскравий одяг піднімає настрій. Михайло Поплавський переконаний, що нова відеоробота надихає, заряджає позитивом та допомагає дивитися з оптимізмом у майбутнє.

Із Поплавським абсолютно згодні ті, хто першим переглянув прем'єру. Народний артист Павло Зібров назвав його людиною-святом, яка вміє створити атмосферу щастя та зробити щасливими всіх довкола.

"Дуже яскрава вийшла робота, з барвистими костюмами, просто ідеальна картинка. І Михайло Михайлович – дуже модний, юний, людина-свято з неймовірною енергетикою!" – зазначив Зібров.

Студентка КНУКіМ, актриса, співачка та блогер Анна Трінчер після перегляду заявила, що Михайло Михайлович своєю бурхливою діяльністю та яскравими роботами задає тренди і не дозволяє розслаблятися не лише ТікТокерам, а й артистам, стимулюючи всіх більше працювати та розвиватися.

Із прем'єрою Поплавського також привітали Наталія Бучинська, Аліна Гросу, Wellboy та інші.

Нагадаємо, креативні кліпи, створені Оленою Вінярською на пісні Михайла Поплавського, користуються великою популярністю у YouTube та збирають мільйонні перегляди.

"Український борщ" (прем'єра кліпу XR відбулась у червні 2021 року) у YouTube набрав понад 14 мільйонів переглядів.

Концертний кліп "Українські вареники" (прем'єра кліпу XR у травні 2021) – 11 554 276 переглядів; "Сало" (прем'єра кліпу XR у квітні 2021) – 7 576 121 перегляд; "Сину мій" (прем'єра кліпу XR у липні 2021) – 2 194 359 переглядів; "Батько" (прем'єра кліпу XR у серпні 2021) – 2 063 345 переглядів.

Перегляди в ТікТок, де Поплавський має понад 600 тисяч підписників, теж не відстають.

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До речі, співаючий ректор уже працює над новим відео на пісню "Щастя є!".