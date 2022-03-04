"Ми всі в одному човні": Джамала, Монатік б'ють на сполох через загрозу техногенної катастрофи

Українські знаменитості, які ще кілька днів тому ховались від обстрілів і боялись ракетних ударів, тепер запанікували через нову загрозу – вибух Запорізької АЕС у місті Енергодар. Вони вже звернулись до своїх підписників.

Відомо, що вночі була загроза вибуху реакторів на атомній електростанції, а Зеленський сказав, що ситуація могла сьогодні радикально змінити весь світ. Йдеться про вибух, який у 6 разів міг бути загрозливішим ніж вибух на Чорнобильській АЕС у 1986 році. А все через пожежу та стрільбу, яку цілеспрямовано здійснили російські окупанти, коли прорвались в Енергодар.

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Наразі на електростанції перебувають під впливом росіян зі зброєю, але персонал начебто цілий та неушкоджений. Україна закликає НАТО "небо над країною", аби вберегти атомні станції від обстрілів, а також встановити 30-кілометрові безпечні зони навколо станцій в Україні. Знаменитості б'ють на сполох і закликають світову спільноту та вкотре росіян одуматись та вийти на вулиці Росії.

Руслана

"Україна закликає МАГАТЕ створити 30-кілометрові безпечні зони навколо українських АЕС! Найбільша загроза в районі Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі. Зараз військові РФ тероризують працівників станції та мешканців міста Енергодар. Після обстрілу та входження російських окупантів в Енергодар поранено двох цивільних жителів. Росія несе війну та загрожує Європі техногенною катастрофою".

Монатік

"Сьогодні вночі весь світ стояв на межі масштабної екологічної катастрофи, адже російські війська підірвали одну із найбільших атомних АЕС у Запоріжжі. Звернення до Росії та Білорусі стали безглуздими. До вас не може достукатись весь світ! Ви не вірите нікому, навіть своїм… Чому всі світові бренди і багато країн підтримують Україну? Чому так швидко падає рубль? Чому за правду про війну вирішили давати термін 15 років? Чому світові компанії масово не хочуть співпрацювати із Росією? Тому що в нас гинуть люди, міста… Бо російська влада прийшла з війною на землі України! І весь світ це бачить та розуміє.

Подивіться це відео. Це наші землі та міста, які понад 10 років показували у кліпах світових артистів, брендів, режисерів та продюсерів. Це Україна. Місце, де було знято безліч дивовижних робіт. Протягом багатьох років ці унікальні приміські райони, монументальні мости та чудові площі допомагали створювати видатне мистецтво, яким насолоджувалися мільйони людей. Скільки російських артистів багато років поспіль знімали та планували знімати тут відеороботи. Тепер ці мальовничі куточки страждають від російської агресії. Нині їх жорстоко бомбардує російська армія. Ці місця потребують нашої допомоги".

Джамала

"Світ!!! Ти маєш прокинутися! Найбільш загрозлива ситуація в районі Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції у Європі. Російські військові тероризують співробітників станції та мешканців її міста-супутника Енергодар. Щонайменше двох мирних жителів поранено після обстрілу та проникнення російських окупантів в Енергодар. Росія перебуває у стані війни та загрожує всій Європі техногенною катастрофою. Україна просить МАГАТЕ створити 30-кілометрові безпечні зони довкола українських АЕС! Хочете ви цього чи ні, але ми всі в одному човні".

Леся Нікітюк

Олена Зеленська

"Це пожежа на Запорізькій атомній станції в місті Енергодарі, результат ворожих обстрілів російською технікою цієї ночі. Весь світ знає про трагедію в Чорнобилі. А Запорізька АЕС у кілька разів більша й потужніша. Якщо вибухне вона – це буде 6 Чорнобилів. Очевидно, саме цього й домагається нападник. Путін обіцяв ядерну загрозу – він її створює.

В Україні немає ядерної зброї, але в нас потужна мирна атомна енергетика, 15 атомних блоків, які тепер під загрозою обстрілів і вибухів. Та для радіації немає кордонів. Ця катастрофа, якщо вона станеться, торкнеться кожного. І в Росії, і у Європі, і у світі. Але ми – не Путін. Ми не бажаємо дітям світу променевої хвороби! Українські енергетики під обстрілами, ризикуючи життям, роблять усе, щоб зберегти безпеку. Вся наша підтримка зараз із ними. Вони, без перебільшення, рятують світ".