Помер Метью Перрі – зірка серіалу "Друзі": портал TMZ пише, що актор потонув

Помер Метью Перрі – актор, який втілив одного з найяскравіших персонажів у культовому серіалі "Друзі", Чендлера Бінга. Йому було лише 54 роки.

Журналісти з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що актора знайшли в суботу, 28 жовтня, у будинку в районі Лос-Анджелеса. Попередньо, Метью Перрі втопився.

Читайте також Справжній воїн та професіонал: помер екскомандувач Повітряних сил Сергій Онищенко

Служби швидкого реагування приїхали на виклик щодо зупинки серця. Актора начебто знайшли в джакузі в будинку. На місці події не знайшли жодних наркотиків чи ознак злочину.

Метью Перрі помер: коротко про зірку світового кіно

Метью Перрі найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга в суперпопулярному ситкомі 90-х із 10 сезонів – мовиться про серіал "Друзі". Актор знявся у всіх 234 епізодах, а його персонаж був улюбленцем фанатів за унікальні жарти та каламбури. Манери та репліки Перрі пародіювали фанати по всьому світу.

Добірка жартів Чендлера Бінга: дивіться відео з каналу Friends

"Друзі" були найбільшою претензією на славу Перрі, але знімався він й у незліченній кількості інших серіалів: "Хлопчики залишаються хлопчиками", "Срібні ложки", "Беверлі-Хіллз, 90210", "Еллі Макбіл", "Західне крило", "Клініка", "Вперед", "Дивна парочка" та багатьох інших.

"Хлопчики залишаються хлопчиками", "Срібні ложки", "Беверлі-Хіллз, 90210", "Еллі Макбіл", "Західне крило", "Клініка", "Вперед", "Дивна парочка" та багатьох інших. Він також зіграв у пам'ятних фільмах, здебільшого комедійних, як-от "Дев'ять ярдів", "Троє на танго", "Малюк", "Знову 17" тощо. Останнім часом він не з'являвся на сцені – після виходу телевізійного мінісеріалу у 2017.

Метью Перрі розповів про свої залежності та опір: дивіться відео Q with Tom Power

Метью страждав на залежність від наркотиків і алкоголю, про що сам розповідав у інтервюю та мемуарах, опублікованих торік. Він роками сидів на вікодині (знеболювальне наркотичного штибу) – навіть під час зйомок у "Друзях" – і неодноразово проходив реабілітацію. Перрі також мав проблеми зі здоров'ям, деякі з яких були серйозними й вимагали госпіталізації. Помер актор у 54 роки.