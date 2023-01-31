Домагався і ґвалтував неповнолітню: Мерилін Менсон знову потрапив у секс-скандал

На скандального американського рок-співака Мериліна Менсона вчергове подали до суду. Його звинувачують у сексуальному насиллі над неповнолітньою дівчиною. Було це ще у 1990-х роках на початку його музичної кар'єри.

Позивачка подала до суду анонімно, під вигаданим ім'ям Джейн Доу. Зазначимо, що це перший позов за злочини на сексуальному підґрунті ще з початку кар'єри Менсона, адже попередні позови стосувалися звинувачень у домаганнях в 2010 році.

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Згідно з новим судовим позовом, у 1990-х роках Мерилін Менсон нібито кілька разів "доглядав" за неповнолітньою дівчинкою і піддав її сексуальному насильству.

Деталі справи

Доу зізналася, що вперше зіткнулася з Менсоном у 1995 році після концерту в Далласі, коли їй було 16 років. В той день він запросив її та інших дівчат до свого автобуса, дізнався їхній вік, записав імена, домашні адреси та номери телефонів.

Перебуваючи в туристичному автобусі, Менсон здійснював різні злочинні дії сексуального характеру щодо позивачки, яка на той час була незайманою, зокрема "насильницьке злягання та вагінальне проникнення",

– йдеться у позові.

Також відомо, що один із учасників групи спостерігав, як Менсон зґвалтував позивачку.

"Після того, як він закінчив, рок-виконавець засміявся з неї. … Потім він зажадав від неї "забратися з його автобуса" і пригрозив, що, якщо вона комусь розповість, він уб'є її та її сім'ю", – згадується у позові.

Вона стверджує, що хтось зі знімальної групи дав їй номер телефону Менсона, аби вона могла зустрітися з ним знову. У своєму позові анонімна позивачка розповідає, що такі насильницькі дії Менсона проти неї були неодноразовими.

Позивачка стверджує, що провела наступні чотири тижні в дорозі з групою музикантів, приймаючи наркотики і проводячи час з Менсоном, протягом якого він "доглядав, домагався і ґвалтував" її.

Це далеко не перша справа проти Менсона

Нагадаємо, що в лютому 2021 року Мериліна Менсона почали звинувачувати у сексуальному насильстві. Зокрема, про аб'юз, насилля та домагання рокера розповіли:

зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд, яку музикант "змушував підкорятися і тримав у страху";

співачка Фібі Бріджерс, котра неодноразово чула про його "кімнату для зґвалтувань";

акторка Есме Б'янко, яка "відчувала себе полонянкою" Мериліна Менсона.

А у 2018 році американська актриса Шарлін Йі, яка знімалася в культовому серіалу "Доктор Хаус", також звинувачувала Мерліна Менсона в сексуальних домаганнях та неприйнятній поведінці.